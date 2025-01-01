Меню
Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Праздник ска-панка с Distemper в Волгограде

4 октября группа Distemper отмечает своё 36-летие на сцене клуба Ferrum в Волгограде! Это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, которая соберет коллег и поклонников со всех уголков страны.

История и трансформация

С момента своего основания в 1989 году Distemper стала символом ска-панк культуры в России. Коллектив не только пережил множество изменений, но и уверенно диктовал новые тенденции в жанре. Их музыка вывела ска-панк на широкий российский рынок, обеспечив группе статус легедни.

Секрет долголетия

Секрет успеха группы заключается в умении оставаться верной своим корням, при этом постоянно эволюционируя и совершенствуя своё звучание. Distemper не просто следует за модными направлениями, а создает их, сохраняя чувство времени и актуальности.

Что ожидать на концерте

На сцене клуба Ferrum 4 октября нас ждет грандиозное ска-шоу с традиционным разнообразием репертуара. Вы сможете насладиться как безумными бэнгерами, так и трогающими душу мелодиями, которые знакомы многим поклонникам. Заряд положительных эмоций, зажигательные танцы и атмосфера единения – это то, что гарантирует Distemper.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого праздника музыки и энергии!

В других городах

Волгоград, 4 октября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1500 ₽

