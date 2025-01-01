Меню
Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Авторитеты ска-панка Distemper приедут в Ростов на Дону 2 октября, и отметят 36-летие на сцене зала Кроп-арена! Уже неизменно, четвертый десяток лет подряд группа несет позитив через призму музыки в массы и открытие нового, тридцать шестого года не станет исключением для ребят. Distemper — это больше, чем просто музыкальная группа. Это целая эпоха в истории российской ска-панк сцены, символ стойкости и верности своему стилю. С момента основания в 1989 году коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре. А их творчество вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Секрет долголетия Distemper кроется в их способности оставаться верными своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя звучание. Группа не просто следует музыкальным трендам — она сама создает их, оставаясь вне времени и моды. Distemper остаются верными своему девизу — нести позитив и энергию через музыку, объединяя людей разных поколений и социальных групп. 2 октября в на сцене зала Кроп-арена нас ждёт большое праздничное ска-шоу, в котором по традиции будут отражены все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий. Безумные танцы, слэм и позитивный настрой гарантированы!

Ростов-на-Дону, 2 октября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
20:00 от 1500 ₽

