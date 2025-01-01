Юбилейное ска-шоу Distemper в Воронеже

1 октября в клубе «Сто ручьев» пройдет долгожданный концерт легендарной группы Distemper, приуроченный к их 36-летию. Эта дата станет знаковой для поклонников ска-панка, ведь за годы своего существования группа не только сохранила верность своим корням, но и стала символом целой эпохи на российской музыкальной сцене.

История группы

С момента своего основания в 1989 году Distemper прошли впечатляющий путь. Они стали законодателями стиля ска-панк и эталоном качества в этом жанре, вывев его из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Группа не просто следует музыкальным трендам, она сама их создает, оставаясь вне времени и моды.

Позитив и энергия на сцене

Секрет долголетия Distemper заключается в их способности оставаться верными своему девизу: нести позитив и энергию через музыку. Их творчество объединяет людей разных поколений и социальных групп, создавая уникальную атмосферу на каждом концерте.

Что ожидать на концерте

В этот раз зрителей ждет грандиозное ска-шоу, в котором отразятся все контрасты многолетнего репертуара группы — от зажигательных бэнгеров до трогающих душу мелодий. Безумные танцы, слэм и позитивный настрой гарантированы!

Не пропустите это уникальное событие! 1 октября в клубе «Сто ручьев» — станьте частью истории вместе с Distemper!