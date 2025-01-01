36 лет на сцене: Праздничное ска-шоу с Distemper в Челябинске

Авторитеты ска-панка Distemper отметят 36 лет на сцене клуба Ozz! Эта группа уже на протяжении четырех десятилетий радует слушателей позитивом, и их юбилейный концерт не станет исключением.

История группы

Distemper — это больше, чем просто музыкальная группа. Это целая эпоха в истории российской ска-панк сцены, символ стойкости и верности своему стилю. С момента основания в 1989 году коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре.

Их творчество вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Секрет долголетия Distemper кроется в их способности оставаться верными своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя звучание.

Праздничное ска-шоу

11 сентября в Челябинске нас ждет большое праздничное ска-шоу! По традиции в программе будут отражены все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий.

Безумные танцы, слэм и позитивный настрой гарантированы! Distemper остаются верными своему девизу — нести позитив и энергию через музыку, объединяя людей разных поколений и социальных групп.