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Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

36 лет на сцене: юбилей Distemper в клубе «Космонавт»

Авторитеты ска-панка Distemper отмечают свое 36-летие! Эта группа — не просто музыкальное объединение, а настоящая эпоха в истории российской ска-панк сцены. С момента своего основания в 1989 году коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре.

Творчество Distemper вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Секрет их долголетия заключается в умении оставаться верными своим корням, одновременно развиваясь и совершенствуя звучание. Группа не просто следует музыкальным трендам — она сама создает их, оставаясь вне времени и моды.

Праздничное ска-шоу 27 сентября

27 сентября в Петербурге нас ждет большое праздничное ска-шоу! По традиции в программе отразятся все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий. Безумные танцы с «чумовой» собакой, слэм и позитивный настрой гарантированы!

Зачем идти на концерт?

Участие в концерте Distemper — это возможность стать частью уникального музыкального опыта, который объединяет людей разных поколений и социальных групп. Группа остается верной своему девизу — нести позитив и энергию через музыку. Не упустите шанс насладиться атмосферой настоящего ска-шоу!

Приходите на юбилей Distemper, чтобы отпраздновать вместе с нами 36 лет музыки, энергии и позитива!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1500 ₽

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