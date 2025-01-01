36 лет на сцене: юбилей Distemper в клубе «Космонавт»

Авторитеты ска-панка Distemper отмечают свое 36-летие! Эта группа — не просто музыкальное объединение, а настоящая эпоха в истории российской ска-панк сцены. С момента своего основания в 1989 году коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре.

Творчество Distemper вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Секрет их долголетия заключается в умении оставаться верными своим корням, одновременно развиваясь и совершенствуя звучание. Группа не просто следует музыкальным трендам — она сама создает их, оставаясь вне времени и моды.

Праздничное ска-шоу 27 сентября

27 сентября в Петербурге нас ждет большое праздничное ска-шоу! По традиции в программе отразятся все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий. Безумные танцы с «чумовой» собакой, слэм и позитивный настрой гарантированы!

Зачем идти на концерт?

Участие в концерте Distemper — это возможность стать частью уникального музыкального опыта, который объединяет людей разных поколений и социальных групп. Группа остается верной своему девизу — нести позитив и энергию через музыку. Не упустите шанс насладиться атмосферой настоящего ска-шоу!

Приходите на юбилей Distemper, чтобы отпраздновать вместе с нами 36 лет музыки, энергии и позитива!