36 лет на сцене: Праздничное ска-шоу Distemper в Екатеринбурге

Авторитеты ска-панка Distemper отметят 36 лет на сцене клуба Свобода! Группа, которая уже больше четырех десятков лет несет позитив через призму музыки, готовится к новому юбилейному году, и это событие обещает быть незабываемым.

История группы

Distemper — это не просто музыкальная команда, а целая эпоха в истории российской ска-панк сцены. С момента своего основания в 1989 году, коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре. Их творчество вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены.

Секрет долголетия

Секрет долголетия Distemper кроется в их способности оставаться верными своим корням, одновременно развиваясь и совершенствуя звучание. Группа не просто следует музыкальным трендам — она сама создает их, оставаясь вне времени и моды. Distemper продолжают вдохновлять зрителей разного возраста, объединяя людей через свою музыку.

Юбилейное ска-шоу

12 сентября в Екатеринбурге нас ждет большое праздничное ска-шоу, в котором по традиции будут отражены все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий. Непередаваемая атмосфера, безумные танцы, слэм и позитивный настрой гарантированы!