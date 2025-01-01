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Distemper
Киноафиша Distemper

Distemper

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

36 лет на сцене: юбилей Distemper в клубе Ёбара

Авторитеты ска-панка Distemper отметят 36 лет на сцене клуба Ёбара! Четвертый десяток лет подряд группа несет позитив через призму музыки в массы, и открытие нового, тридцать шестого года не станет исключением.

История группы

Distemper — это больше, чем просто музыкальная группа. Это целая эпоха в истории российской ска-панк сцены, символ стойкости и верности своему стилю. С момента основания в 1989 году коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре.

Их творчество вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Секрет долголетия Distemper кроется в их способности оставаться верными своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя звучание. Группа не просто следует музыкальным трендам — она сама создает их, оставаясь вне времени и моды.

Праздничное ска-шоу в Перми

10 сентября в Перми нас ждет большое праздничное ска-шоу, в котором по традиции будут отражены все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий. Безумные танцы, слэм и позитивный настрой гарантированы!

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое объединит людей разных поколений и социальных групп. Приходите и наслаждайтесь музыкой, которая продолжает вдохновлять уже более трех десятилетий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 10 сентября
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
19:00 от 1500 ₽

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