Disney&Pixar. HighTime Orchestra

Музыка Disney и Pixar в тропической оранжерее ВДНХ

Знаменитые саундтреки из популярных анимационных шедевров Disney и Pixar прозвучат в тропической оранжерее ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и волшебства!

Насыщенная программа

В программе выступления — лучшие композиции из мультфильмов, которые стали культовыми. Среди них:

«Король Лев»

«Красавица и Чудовище»

«Бэмби»

«101 далматинец»

«Пиноккио»

«Спящая Красавица»

«Белоснежка и семь гномов»

Исполнение от HighTime orchestra

Исполнением этих шедевров займется один из самых востребованных оркестров современности — HighTime orchestra. Благодаря виртуозности музыкантов, зрители всех возрастов смогут мгновенно перенестись в любимые анимационные истории и почувствовать себя их главными героями.

Информация для зрителей

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере тропической оранжереи. Это событие станет отличным способом провести вечер всей семьей!