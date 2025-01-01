Disney&Pixar. HighTime Orchestra

Знаменитые саундтреки из популярных анимационных шедевров Disney и Pixar прозвучат в тропической оранжерее ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и волшебства!
В программе выступления — лучшие композиции из мультфильмов, которые стали культовыми. Среди них:
Исполнением этих шедевров займется один из самых востребованных оркестров современности — HighTime orchestra. Благодаря виртуозности музыкантов, зрители всех возрастов смогут мгновенно перенестись в любимые анимационные истории и почувствовать себя их главными героями.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере тропической оранжереи. Это событие станет отличным способом провести вечер всей семьей!