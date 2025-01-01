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Disney&Pixar. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Disney&Pixar. HighTime Orchestra

Disney&Pixar. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Музыка Disney и Pixar в тропической оранжерее ВДНХ

Знаменитые саундтреки из популярных анимационных шедевров Disney и Pixar прозвучат в тропической оранжерее ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и волшебства!

Насыщенная программа

В программе выступления — лучшие композиции из мультфильмов, которые стали культовыми. Среди них:

  • «Король Лев»
  • «Красавица и Чудовище»
  • «Бэмби»
  • «101 далматинец»
  • «Пиноккио»
  • «Спящая Красавица»
  • «Белоснежка и семь гномов»

Исполнение от HighTime orchestra

Исполнением этих шедевров займется один из самых востребованных оркестров современности — HighTime orchestra. Благодаря виртуозности музыкантов, зрители всех возрастов смогут мгновенно перенестись в любимые анимационные истории и почувствовать себя их главными героями.

Информация для зрителей

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере тропической оранжереи. Это событие станет отличным способом провести вечер всей семьей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

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