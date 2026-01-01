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Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra
Билеты от 800₽
Киноафиша Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra

Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra

6+
Продолжительность 160 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Волшебный мир музыки Disney и Marvel в Доме музыки

Камерный оркестр Nella Musica Orchestra готов порадовать зрителей в Московском международном Доме музыки с мультимедийным концертом «От Disney до Marvel». Этот концерт — уникальная возможность насладиться шедеврами киномузыки из всемирно известных фильмов, таких как «Король лев», «Холодное сердце» и киновселенной Marvel.

Под руководством Екатерины Кочетковой, оркестр, основанный в мае 2021 года, стал известен своими выступлениями, которые оживляют музыку с помощью видеоинсталляций. Такие элементы создают эффект полного присутствия, погружая зрителей в атмосферу любимых фильмов.

Звучат любимые мелодии

На концерте прозвучат мелодии из таких культовых фильмов, как «Вверх», «Аладдин», «Моана», «Человек-паук» и многие другие. Музыкальные темы, дополненные яркими визуальными образами, перенесут зрителей в захватывающие истории, подарив им незабываемые впечатления.

Исполнители и их достижения

В составе Nella Musica Orchestra — талантливые музыканты, среди которых выпускники Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных. Репертуар оркестра включает саундтреки к фильмам таких выдающихся режиссеров, как Хаяо Миядзаки, Тим Бёртон, Джордж Лукас и другие.

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

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Октябрь
14 октября среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

Фотографии

Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra Disney&Marvel. Nella Musica Orchestra

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