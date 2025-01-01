Меню
Disney. Волшебные сказки
Disney. Волшебные сказки

Disney. Волшебные сказки

6+
6+

О концерте/спектакле

Сказочные мелодии Диснея в исполнении симфонического оркестра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат известные саундтреки из любимых мультфильмов компании Дисней. В программе композиции из:

  • «Аладдин»
  • «Русалочка»
  • «Красавица и чудовище»
  • «Король Лев»
  • и многих других.

Исполнители

На сцене выступят талантливые исполнители:

  • Дарья Кожина
  • Максим Казаков
  • Николай Сысак
  • Артём Мисаженков
  • Дана Кара
  • Елена Каяджи
  • Софья Крылова
  • Алексей Осипов
  • Кирилл Корсаков
  • Софья Репницкая
  • Артём Целовальников
  • и другие.

Оркестр

Под руководством Художественного руководителя Андрея Медведева и дирижёра Егора Прокопьева эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга создаст волшебную атмосферу, погружая зрителей в мир музыки и эмоций.

Интересные факты

Мультфильмы Дисней известны не только своими запоминающимися историями, но и великолепной музыкой. Знаете ли вы, что песня «Circle of Life» из «Короля Льва» стала настоящим гимном для многих поколений? Или что «Русалочка» была первым мультфильмом Дисней, номинированным на Оскар за Лучший Анимационный Фильм?

Не упустите возможность насладиться магией музыки и погрузиться в мир сказок вместе с нами!

Купить билет на концерт Disney. Волшебные сказки

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
29 ноября суббота
15:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

