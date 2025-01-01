Disney. Волшебные сказки

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучат известные саундтреки из любимых мультфильмов компании Дисней. В программе композиции из:
На сцене выступят талантливые исполнители:
Под руководством Художественного руководителя Андрея Медведева и дирижёра Егора Прокопьева эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга создаст волшебную атмосферу, погружая зрителей в мир музыки и эмоций.
Мультфильмы Дисней известны не только своими запоминающимися историями, но и великолепной музыкой. Знаете ли вы, что песня «Circle of Life» из «Короля Льва» стала настоящим гимном для многих поколений? Или что «Русалочка» была первым мультфильмом Дисней, номинированным на Оскар за Лучший Анимационный Фильм?
Не упустите возможность насладиться магией музыки и погрузиться в мир сказок вместе с нами!