Disney & DreamWorks. Космическое путешествие

Концерт музыки из фильмов Disney в Московском планетарии

Московский планетарий в сотрудничестве с Artemusicum представляет необыкновенное событие для всей семьи – космический концерт симфонического оркестра под куполом Большого звёздного зала. Это уникальное концертное пространство станет местом слияния двух фантастических миров: музыки из культовых мультфильмов Disney и захватывающего космического путешествия по далёким галактикам.

Музыка, которая вдохновляет

Виртуозные музыканты коллектива Simple Music Ensemble исполнят лучшие хиты из таких мультфильмов, как «Холодное сердце», «Король лев», «Анастасия», «Мулан», «Утиные истории» и многих других. Этот концерт позволит вам вновь окунуться в мир детства, радости и волшебства.

Визуальные эффекты и космическая проекция

Волшебная музыка будет сопровождаться удивительной анимацией, созданной талантливыми художниками. На большом звёздном куполе планетария зрители смогут насладиться невероятной космической видеопроекцией 360 градусов. Эти проекции были специально разработаны креативной командой Московского планетария и включают уникальные съёмки с космических видеотелескопов, а также видеоконтент, созданный нейросетью на основе музыки из мультфильмов Disney.

Забудьте о времени!

Легендарные симфонические мелодии проникнут в ваши сердца, наполнив души магией и волшебством. Приглашаем вас и ваших близких на это незабываемое путешествие в космос!

Важно: Дети до 12 лет допускаются только с сопровождением взрослых.