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Дискуссия «Анна Каренина: четыре взгляда на вечный сюжет»
Киноафиша Дискуссия «Анна Каренина: четыре взгляда на вечный сюжет»

Дискуссия «Анна Каренина: четыре взгляда на вечный сюжет»

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О выставке

Дискуссия к будущей премьере «Каренина. Том второй» в Театре имени Маяковского

В Театре имени Маяковского пройдет публичная дискуссия к будущей премьере «Каренина. Том второй». Главным объектом обсуждения станет роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Уникальность дискуссии заключается в том, что произведение будет рассмотрено через призму четырех различных взглядов.

Участники дискуссии

В мероприятии примут участие:

  • Павел Басинский – писатель и литературовед, исследователь творчества Толстого.
  • Фекла Толстая – праправнучка писателя и журналист.
  • Марина Степнова – писательница, исследующая современные аспекты романа.
  • Григорий Туманов – журналист и автор телеграм-канала «Мужчина, вы куда».

Модератором дискуссии станет Наталья Ломыкина – литературный критик и преподаватель журфака МГУ.

Темы для обсуждения

Дискуссия нацелена на глубокий анализ таких вопросов, как:

  • Была ли Анна жертвой или революционеркой? Как могла бы выглядеть другая концовка её истории?
  • Кто из главных героев — Анна или Каренин — вызывает больше сочувствия в современном мире?
  • Что осуждает сегодняшний «свет»: любовь или эгоизм?
  • Кому из героев труднее в современном обществе: Каренине, Вронскому или самой Анне?
  • Могла ли Софья Андреевна стать соавтором романа?
  • В чем состоит главная измена Анны: в браке или в материнстве?

Дискуссия обещает стать динамичной и увлекательной, предоставив зрителям возможность не только слушать, но и активно участвовать в осмыслении вечного сюжета, который, как оказывается, еще не завершен.

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