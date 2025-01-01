Меню
Дискотека
Билеты от 150₽
Дискотека

Дискотека

Билеты от 150₽

О концерте

Дискотека в Москве: культурно-развлекательная программа для молодежи

Приглашаем всех любителей танцев и развлечений на уникальную дискотеку в Москве! Это событие станет настоящим праздником для молодежи, где каждый сможет насладиться яркими эмоциями и отличной атмосферой.

Что вас ждет?

На дискотеке предусмотрена разнообразная программа: от захватывающих танцевальных баттлов до зажигательных DJ-сетов. Вас будут радовать современные хиты и любимые классические треки, создавая лучший фон для вашего отдыха.

Почему стоит пойти?

Это не просто танцевальная вечеринка — это возможность встретить единомышленников, пообщаться, завести новые знакомства и провести время в кругу друзей. Вы сможете не только танцевать, но и участвовать в увлекательных конкурсах с призами.

Где и когда

Мы ждем вас в одном из самых модных клубов столицы, который прекрасно оформлен и соответствует самым современным требованиям. Не упустите шанс погрузиться в мир танцевальной культуры и веселья!

Следите за новыми анонсами и не пропустите самое запоминающееся событие этой недели! Приходите, будет интересно!

Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Новопетровский ДК Москва, Истринский р-н, с. Новопетровское, Северная, 49а
от 150 ₽

