Дискотека «Жаркие тропики» 80-90-х с шоу-балетом на теплоходе

Концерт с шоу-балетом на теплоходе в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие – концерт «Дискотека «Жаркие тропики» 80-90-х» на теплоходе премиум-класса РИО-4! Это яркое мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей танцев и незабываемых вечеров.

Музыка, танцы и сюрпризы

На концерте вас ждет живое исполнение хитов 80-90-х годов, в том числе таких легендарных композиций, как «Kalimba de Luna» от Boney M, «La Isla Bonita» от Madonna и «Baila Esta Cumbia» от Natalia Oreiro. Вас увлекут зажигательные треки от модного ди-джея и завораживающие номера шоу-балета «Экзотика». Программа включает интерактив с залом, розыгрыши ценных призов и множество приятных сюрпризов.

Комфорт и атмосфера

На борту теплохода РИО-4 вас ждет комфортабельная атмосфера. Концертная программа пройдет на закрытой палубе с уютными столиками и мягкими стульями. Гастро-бар предложит блюда европейской кухни с обслуживанием официантов, а на открытой палубе во время антракта можно сделать красивые фотографии и насладиться вечерними пейзажами Москвы с чашечкой кофе.

Незабываемые моменты

Концерт-круиз «Дискотека «Жаркие тропики» 80-90-х» подарит вам массу позитивных эмоций и позволит вернуться в самые яркие моменты вашей молодости. Только представьте, как вы танцуете под любимые хиты, а вокруг вас – прекрасная компания и волшебная атмосфера праздника!

Важно знать

Обратите внимание, что в целях безопасности пронос напитков и продуктов на борт ЗАПРЕЩЕН! Продолжительность прогулки составит 3 часа, а сама концертная программа – 2 часа с антрактом.

Не упустите шанс насладиться этим незабываемым вечером на теплоходе РИО-4 среди друзей и единомышленников!