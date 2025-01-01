Меню
Дискотека века
Киноафиша Дискотека века

Дискотека века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт «Дискотекой Века» в Екатеринбурге

Встречайте «Дискотеку Века» – яркий новогодний концерт, который приглашает вас подвести первые музыкальные итоги нашего столетия. С 12 декабря по 9 января Театр Эстрады в Екатеринбурге станет ареной для настоящего праздника настроения!

Грандиозный концерт и лучшие традиции

«Дискотека века» – это не просто концерт, а яркое шоу в лучших традициях Театра Эстрады. Вас ждут любимые песни и зажигательные ритмы, которые мы исполним с уверенностью и энергией!

Ураган эмоций и драйва

Приготовьтесь к урагану эмоций! Мы погрузим вас в мир крутых хитов – начиная от дерзких 2000-х до самых новых композиций. И всё это в компании друзей и единомышленников!

Праздник, который запомнится

Забудьте о заботах, пойте вместе с нами и наслаждайтесь атмосферой безудержного веселья и всеобщего ликования. Новый год на максимуме ждет вас в Театре Эстрады!

Присоединяйтесь к самому масштабному новогоднему эстрадному празднику! Позвольте этому Новому году стать для вас незабываемым и ярким!

В других городах

Екатеринбург, 12 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 13 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 18 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 19 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 20 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 21 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 24 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 25 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 26 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 27 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 28 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 30 декабря
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 2 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 3 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 4 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 5 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 6 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 7 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 8 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 9 января
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 1000 ₽

