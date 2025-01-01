Новогодний концерт «Дискотекой Века» в Екатеринбурге

Встречайте «Дискотеку Века» – яркий новогодний концерт, который приглашает вас подвести первые музыкальные итоги нашего столетия. С 12 декабря по 9 января Театр Эстрады в Екатеринбурге станет ареной для настоящего праздника настроения!

Грандиозный концерт и лучшие традиции

«Дискотека века» – это не просто концерт, а яркое шоу в лучших традициях Театра Эстрады. Вас ждут любимые песни и зажигательные ритмы, которые мы исполним с уверенностью и энергией!

Ураган эмоций и драйва

Приготовьтесь к урагану эмоций! Мы погрузим вас в мир крутых хитов – начиная от дерзких 2000-х до самых новых композиций. И всё это в компании друзей и единомышленников!

Праздник, который запомнится

Забудьте о заботах, пойте вместе с нами и наслаждайтесь атмосферой безудержного веселья и всеобщего ликования. Новый год на максимуме ждет вас в Театре Эстрады!

Присоединяйтесь к самому масштабному новогоднему эстрадному празднику! Позвольте этому Новому году стать для вас незабываемым и ярким!