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Дискотека СССР
Билеты от 4500₽
Киноафиша Дискотека СССР

Дискотека СССР

16+
Возраст 16+
Билеты от 4500₽

О концерте

Дискотека СССР: Вечеринка в стиле ретро

В Москве на площадке VK Stadium состоится тематический концертный проект «Дискотека СССР». Это музыкальное событие приведет к жизни известные хиты советской эстрады и подарит поклонникам ретро-музыки незабываемую атмосферу.

Что ожидает зрителей

«Дискотека СССР» — это не просто концерт. Это вечер, наполненный танцами, знакомыми мелодиями и праздничным настроением. Готовьтесь к погружению в атмосферу счастья и ностальгии, где каждый сможет вспомнить хиты своего детства.

Когда и где

Концерт пройдет 3 ноября 2026 года в 19:00 в Москве на площадке VK Stadium. Билеты стоят от 3500 руб. и доступны для онлайн-покупки. Вам предлагаются разные категории размещения, что позволит выбрать подходящий вариант для себя и своих друзей.

Расписание мероприятий

Кроме московской даты, также предусмотрена вторая дата 6 ноября. Для получения информации о площадке, категориях билетов и наличии мест рекомендуем обращаться к карточке мероприятия.

Почему стоит пойти

На «Дискотеке СССР» вас ждет уникальная танцевальная программа. Событие создаст атмосферу большого праздника: музыка, свет, танцы и общее настроение ретро-дискотеки. Это идеальный вариант для встречи с друзьями или ностальгического вечера в города.

Ограничения и информация

Возрастное ограничение на мероприятие составляет 16+. «Дискотека СССР» — это отличный выбор для тех, кто ищет не просто концерт, а действительно запоминающийся вечер с легкой ностальгией по чудесным временам.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, которое состоится 3 ноября 2026 года в VK Stadium в Москве. Билеты от 3500 руб. ждут вас!

Купить билет на концерт Дискотека СССР

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Ноябрь
3 ноября вторник
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 4500 ₽

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