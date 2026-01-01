Дискотека СССР
12+
Продолжительность 240 минут
Супершоу «Дискотека СССР» в Ледовом Дворце

В Ледовом Дворце Санкт-Петербурга пройдет дискотека «СССР», где зрителей ждут хиты 80-х и 90-х от популярных исполнителей. На сцену выйдут такие музыканты, как Александр Добрынин, группа Дискомафия, группа Доктор Шлягер, группа Самоцветы, группа Нэнси, Татьяна Буланова, Ray Horton, DJ Слон, группа Чингисхан, Мария Распутина, Линда, Стас Костюшкин, IN-GRID и многие другие.

Супершоу продлится четыре часа, наполненных яркими мелодиями и незабываемыми моментами. Зрители смогут насладиться творчеством своих любимых артистов и вспомнить «золотые» хиты, которые до сих пор остаются актуальными.

Масштабные декорации, потрясающее звуковое и световое оформление, а также высококлассные спецэффекты создадут атмосферу ностальгии и настоящего праздника. Это событие обязательно понравится всем, кто ценит музыку прошлых десятилетий и захватывающие зрелищные шоу.

1 августа суббота
18:00
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
от 2500 ₽

