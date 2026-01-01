Дискотека с The Pretty Btchz

Энергия вечера с The Pretty Btchz

Клуб «Jagger» приглашает вас на незабываемую дискотеку с участием группы The Pretty Btchz. Гости смогут насладиться выполнением мировых хитов, которые развеселят каждого и создадут атмосферу праздника.

Танцы и музыка для всех

В увлекательное шоу также вступят динамичные DJs Olsy и DJ Heat, которые обеспечат непрерывный поток танцевальной музыки. Их сет обещает стать настоящим подарком для любителей ярких вечеринок.

Как попасть на вечеринку

Дискотека идеально подходит тем, кто хочет провести вечер в ритме популярной музыки. Одевайтесь комфортно и готовьтесь танцевать до утра!