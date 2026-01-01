Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дискотека с The Pretty Btchz
Киноафиша Дискотека с The Pretty Btchz

Дискотека с The Pretty Btchz

18+
Возраст 18+

О концерте

Энергия вечера с The Pretty Btchz

Клуб «Jagger» приглашает вас на незабываемую дискотеку с участием группы The Pretty Btchz. Гости смогут насладиться выполнением мировых хитов, которые развеселят каждого и создадут атмосферу праздника.

Танцы и музыка для всех

В увлекательное шоу также вступят динамичные DJs Olsy и DJ Heat, которые обеспечат непрерывный поток танцевальной музыки. Их сет обещает стать настоящим подарком для любителей ярких вечеринок.

Как попасть на вечеринку

Дискотека идеально подходит тем, кто хочет провести вечер в ритме популярной музыки. Одевайтесь комфортно и готовьтесь танцевать до утра!

Купить билет на концерт Дискотека с The Pretty Btchz

Помощь с билетами
В других городах
Март
6 марта пятница
23:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽
28 марта суббота
22:30
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
19 марта в 19:30 У Финляндского
от 1900 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
14 марта в 21:30 Поправка
от 850 ₽
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
7 марта в 17:00 Поправка
от 490 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше