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Дискотека с Гузель Уразовой
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Дискотека с Гузель Уразовой

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт Гузель Уразовой: возвращение любимых хитов

Приготовьтесь к незабываемому вечеру на большом танцевальном шоу с Гузель Уразовой! Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и танца. В программе — ваши любимые песни с 2000 года до настоящего времени, представленные в новом, ярком звучании.

Что вас ждет на концерте?

  • Большая танцплощадка: приглашаем вас присоединиться к общему веселью!
  • Гости и сюрпризы: ожидайте неожиданных выступлений и ярких моментов.
  • Эксклюзивное шоу: Гузель Уразова подготовила специальные версии танцевальных хитов, популярных дуэтов и горячих новинок.

Не упустите возможность!

Это уникальное событие — шанс насладиться музыкой в компании друзей и единомышленников. Позвольте себе погрузиться в атмосферу веселья и радости. Концерт Гузель Уразовой станет отличным поводом для танцев и хорошего настроения!

Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено. Ждем вас на танцплощадке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 августа
Руки вверх! Самара, Волжский просп., 19
18:00 от 1200 ₽

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