Дискотека с группой Лето
Киноафиша Дискотека с группой Лето

Дискотека с группой Лето

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный вечер с группой «ЛЕТО»

Приглашаем вас на невероятный вечер, наполненный энергией и драйвом! Группа «ЛЕТО» готова подарить вам незабываемые мгновения, исполняя самые любимые хиты. Талантливые вокалисты заставят ваше сердце биться в ритме музыки.

Это отличная возможность отвлечься от повседневной суеты, выплеснуть накопившуюся энергию и просто насладиться атмосферой праздника!

Важная информация для зрителей

Пожалуйста, обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обращайтесь к администратору — мы с радостью подберем для вас более комфортное место.

Место и время проведения

Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Когда: 5 сентября в 20:00. Сбор гостей начнется в 19:00.

Продолжительность мероприятия: 1,5 - 2 часа

Возрастное ограничение: 18+

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

