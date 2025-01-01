Дискотека с группой Лето

Приглашаем вас на невероятный вечер, наполненный энергией и драйвом! Группа «ЛЕТО» готова подарить вам незабываемые мгновения, исполняя самые любимые хиты. Талантливые вокалисты заставят ваше сердце биться в ритме музыки.
Это отличная возможность отвлечься от повседневной суеты, выплеснуть накопившуюся энергию и просто насладиться атмосферой праздника!
Пожалуйста, обратите внимание: на мероприятии запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вы хотите пересесть, обращайтесь к администратору — мы с радостью подберем для вас более комфортное место.
Где: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2
Когда: 5 сентября в 20:00. Сбор гостей начнется в 19:00.
Продолжительность мероприятия: 1,5 - 2 часа
Возрастное ограничение: 18+
Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!