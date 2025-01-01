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Дискотека с группой «Лето»
Киноафиша Дискотека с группой «Лето»

Дискотека с группой «Лето»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Ночь музыки и танца: «Дискотека с группой «Лето» в Red Buffet

Приготовьтесь к незабываемой ночи, полны музыки и танцев! 23 ноября в клубе Red Buffet пройдет «Дискотека с группой «Лето». Это отличная возможность насладиться живым выступлением одной из самых популярных групп, которая подарит вам атмосферу 80-х и 90-х годов.

Что вас ждет на мероприятии?

Группа «Лето», известная своими хитовыми композициями и яркими музыкальными шоу, порадует зрителей как новыми, так и давно полюбившимися песнями. Вечер обещает быть насыщенным: зажигательные танцы и хорошая музыка гарантируют беззаботное времяпрепровождение.

Интересные факты о группе

Группа «Лето» была основана в начале 2000-х и с тех пор завоевала сердца миллионов поклонников. Их песни о любви и свободе звучат в каждом уголке страны. Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящее шоу с яркими визуальными эффектами и взаимодействием с публикой.

Где и когда?

Место проведения: Red Buffet, известный своими уникальными мероприятиями и дружелюбной атмосферой. Начало концерта в 20:00, не опаздывайте, чтобы занять лучшие места!

Почему стоит прийти?

«Дискотека с группой «Лето» — это не просто концерт, это возможность окунуться в атмосферу веселья и ностальгии. Отличная музыка, танцы до утра и возможность встретить старых друзей — всё это ждет вас на этом незабываемом вечере!

Не упустите шанс стать частью этого праздника музыки и танца. Билеты уже в продаже! Убедитесь, что вы находитесь в самом центре событий!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 15 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

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