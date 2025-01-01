Концерт «Дискотека. Хиты 80-90-2000-х» в зале «Москва»

Настоящий фейерверк суперхитов и любимых артистов ждет вас на концерте «Дискотека. Хиты 80-90-2000-х», который пройдет 12 июля 2025 года в концертном зале «Москва», расположенном на «Острове мечты» в столице. Начало в 19:00.

Уникальное место

Концертный зал «Москва» находится в самом сердце Парка Мечты, недалеко от станции метро «Технопарк». Это отличное место не только для концерта, но и для времяпрепровождения с друзьями: здесь можно пофотографироваться на фоне уникальных локаций, насладиться вкусной едой и, конечно, попасть на невероятную летнюю дискотеку!

Зажигательная программа

В этот вечер зрителей ждет ностальгическое музыкальное шоу с участием звезд разных поколений. Под проверенные временем хиты, такие как «Ясный мой свет», «Выпьем за любовь», «Твори добро» и многие другие, танцевать можно будет прямо у сцены, в танцевальном партере!

Звезды на сцене

В концерте примут участие:

Игорь НИКОЛАЕВ

Татьяна БУЛАНОВА

Кай МЕТОВ

ШУРА

Маша РАСПУТИНА

Алёна АПИНА

Наталья ГУЛЬКИНА

группа «ПРОПАГАНДА»

Татьяна ОВСИЕНКО

Рома ЖУКОВ

DJ СЛОН

Юрий ТИТОВ

Сонаса КАБА

Светлана ЛАЗАРЕВА

Игорь НАДЖИЕВ

Мишель ДАР

Андрей УСАНОВ

шоу-балет «Элит-S»

Ностальгия в каждом аккорде

Под мелодии и ритмы зарубежной эстрады, а также популярные хиты, такие как «Не плачь!», «Понарошку», «Я люблю вас, девочки» и «Просто любить тебя», вечер обещает быть ярким и запоминающимся.

Дресс-код и возрастные ограничения

По традиции, зрители приходят в ярких ретро-нарядах, что только добавляет атмосферы! Не забудьте, что на концерт действует возрастное ограничение: 16+.

Не упустите возможность стать частью незабываемого музыкального шоу — ждем вас на «Дискотеке»!