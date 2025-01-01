Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дискотека. Хиты 80-90-2000-х
Билеты от 3500₽
Киноафиша Дискотека. Хиты 80-90-2000-х

Дискотека. Хиты 80-90-2000-х

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Дискотека. Хиты 80-90-2000-х» в зале «Москва»

Настоящий фейерверк суперхитов и любимых артистов ждет вас на концерте «Дискотека. Хиты 80-90-2000-х», который пройдет 12 июля 2025 года в концертном зале «Москва», расположенном на «Острове мечты» в столице. Начало в 19:00.

Уникальное место

Концертный зал «Москва» находится в самом сердце Парка Мечты, недалеко от станции метро «Технопарк». Это отличное место не только для концерта, но и для времяпрепровождения с друзьями: здесь можно пофотографироваться на фоне уникальных локаций, насладиться вкусной едой и, конечно, попасть на невероятную летнюю дискотеку!

Зажигательная программа

В этот вечер зрителей ждет ностальгическое музыкальное шоу с участием звезд разных поколений. Под проверенные временем хиты, такие как «Ясный мой свет», «Выпьем за любовь», «Твори добро» и многие другие, танцевать можно будет прямо у сцены, в танцевальном партере!

Звезды на сцене

В концерте примут участие:

  • Игорь НИКОЛАЕВ
  • Татьяна БУЛАНОВА
  • Кай МЕТОВ
  • ШУРА
  • Маша РАСПУТИНА
  • Алёна АПИНА
  • Наталья ГУЛЬКИНА
  • группа «ПРОПАГАНДА»
  • Татьяна ОВСИЕНКО
  • Рома ЖУКОВ
  • DJ СЛОН
  • Юрий ТИТОВ
  • Сонаса КАБА
  • Светлана ЛАЗАРЕВА
  • Игорь НАДЖИЕВ
  • Мишель ДАР
  • Андрей УСАНОВ
  • шоу-балет «Элит-S»

Ностальгия в каждом аккорде

Под мелодии и ритмы зарубежной эстрады, а также популярные хиты, такие как «Не плачь!», «Понарошку», «Я люблю вас, девочки» и «Просто любить тебя», вечер обещает быть ярким и запоминающимся.

Дресс-код и возрастные ограничения

По традиции, зрители приходят в ярких ретро-нарядах, что только добавляет атмосферы! Не забудьте, что на концерт действует возрастное ограничение: 16+.

Не упустите возможность стать частью незабываемого музыкального шоу — ждем вас на «Дискотеке»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
18:00 от 3500 ₽

Фотографии

Дискотека. Хиты 80-90-2000-х Дискотека. Хиты 80-90-2000-х Дискотека. Хиты 80-90-2000-х Дискотека. Хиты 80-90-2000-х

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
1 августа в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
27 октября в 20:30 Союз композиторов
от 1200 ₽
6+
Классическая музыка
Анна Бутурлина, вокал
20 сентября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше