Настоящий фейерверк суперхитов и любимых артистов ждет вас на концерте «Дискотека. Хиты 80-90-2000-х», который пройдет 12 июля 2025 года в концертном зале «Москва», расположенном на «Острове мечты» в столице. Начало в 19:00.
Концертный зал «Москва» находится в самом сердце Парка Мечты, недалеко от станции метро «Технопарк». Это отличное место не только для концерта, но и для времяпрепровождения с друзьями: здесь можно пофотографироваться на фоне уникальных локаций, насладиться вкусной едой и, конечно, попасть на невероятную летнюю дискотеку!
В этот вечер зрителей ждет ностальгическое музыкальное шоу с участием звезд разных поколений. Под проверенные временем хиты, такие как «Ясный мой свет», «Выпьем за любовь», «Твори добро» и многие другие, танцевать можно будет прямо у сцены, в танцевальном партере!
В концерте примут участие:
Под мелодии и ритмы зарубежной эстрады, а также популярные хиты, такие как «Не плачь!», «Понарошку», «Я люблю вас, девочки» и «Просто любить тебя», вечер обещает быть ярким и запоминающимся.
По традиции, зрители приходят в ярких ретро-нарядах, что только добавляет атмосферы! Не забудьте, что на концерт действует возрастное ограничение: 16+.
Не упустите возможность стать частью незабываемого музыкального шоу — ждем вас на «Дискотеке»!