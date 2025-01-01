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Дискотека Авария
Билеты от 1500₽
Киноафиша Дискотека Авария

Дискотека Авария

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Символ музыкальной индустрии 90-х

«Дискотека Авария» — это группа, которая стала настоящим символом музыкальной эпохи 90-х в России. Своей яркой энергетикой и хулиганским стилем она завоевала всенародную любовь, а композиции, такие как «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты» и «Новогодняя», стали неотъемлемой частью музыкальной культуры того времени.

Хиты, ставшие культовыми
«Новогодняя» — это не просто песня, а неофициальный гимн главного праздника страны, который до сих пор звучит на многих новогодних вечеринках. Эти и другие хиты группы мгновенно становились хитами, а их тексты легко запоминаются и находят отклик в сердцах поклонников.

Бессменные лидеры группы
Команда «Дискотека Авария», которой руководят бессменные фронтмены Алексей Рыжов и Алексей Серов, завоевала популярность не только в России, но и за рубежом, объездив с концертами полмира. Их творческий путь стал образцом успеха и примером того, как группа может стать легендой своего времени.

Легенда живёт!
«Дискотека Авария» продолжает оставаться любимой группой множества поклонников, а её музыка по-прежнему приносит яркие эмоции и воспоминания о лихих 90-х.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 декабря
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Дискотека Авария

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