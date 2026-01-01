16+

О концерте

Легендарная Дискотека Авария в Екатеринбурге

17 июля в Екатеринбург Арена состоится выступление легендарной российской группы Дискотека Авария. Коллектив, который стал символом музыкальной индустрии 90-х, продолжает радовать своих поклонников новыми хитовыми композициями и любимыми старыми песнями.

Знаковые хиты и успех

Группа Дискотека Авария завоевала всенародную любовь благодаря таким запоминающимся композициям, как «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты» и, конечно, «Новогодняя», которая стала неофициальным гимном главного праздника страны.

Многолетняя история

С момента своего образования в 1990 году под предводительством бессменных фронтменов Алексея Рыжова и Алексея Серова, группа выпустила множество танцевальных хитов и получила престижные музыкальные награды. Среди них: MTV Europe Music Awards, «Золотой Граммофон» и премия «МУЗ-ТВ».

Легенда 90-х

На сегодняшний день Дискотека Авария объездила полмира со своими концертами, укрепив статус настоящей легенды музыкальной сцены 90-х. Не упустите возможность испытать атмосферу этих незабываемых лет на живом выступлении группы.

«Дискотека Авария»

17 июля пятница
20:00
Стадион «Екатеринбург-арена» Екатеринбург, Репина, 5
от 2000 ₽

