Легендарная Дискотека Авария в Екатеринбурге

17 июля в Екатеринбург Арена состоится выступление легендарной российской группы Дискотека Авария. Коллектив, который стал символом музыкальной индустрии 90-х, продолжает радовать своих поклонников новыми хитовыми композициями и любимыми старыми песнями.

Знаковые хиты и успех

Группа Дискотека Авария завоевала всенародную любовь благодаря таким запоминающимся композициям, как «Если хочешь остаться», «Небо», «Заколебал ты» и, конечно, «Новогодняя», которая стала неофициальным гимном главного праздника страны.

Многолетняя история

С момента своего образования в 1990 году под предводительством бессменных фронтменов Алексея Рыжова и Алексея Серова, группа выпустила множество танцевальных хитов и получила престижные музыкальные награды. Среди них: MTV Europe Music Awards, «Золотой Граммофон» и премия «МУЗ-ТВ».

Легенда 90-х

На сегодняшний день Дискотека Авария объездила полмира со своими концертами, укрепив статус настоящей легенды музыкальной сцены 90-х. Не упустите возможность испытать атмосферу этих незабываемых лет на живом выступлении группы.