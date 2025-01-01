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Дискотека Авария
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Дискотека Авария

О концерте/спектакле

Концерт группы «Дискотека Авария» в VИНОГРАD

1 августа на сцене клуба VИНОГРАD выступит легендарная группа «Дискотека Авария». Их хиты «Пей пиво!», «Малинки» и «Если хочешь остаться» давно стали саундтреком вечеринок всех поколений. Шоу этой группы – это всегда танцы, ностальгия и безудержное веселье.

О концерте

Концерты в клубе VИНОГРАD – это масштабные события и настоящие праздники. Желающих попасть на выступление «Дискотеки Аварии» часто намного больше, чем может вместить площадка. Поэтому мы настоятельно рекомендуем покупать билеты заранее!

Расписание

Концерт начнется в вечернее время: открытие в 20:00, выход артиста на сцену – в 22:00.

Дресс-код

Мы просим всех гостей VИНОГРАD соблюдать вечерний дресскод. Приветствуются элегантные, коктейльные или вечерние наряды, а также стиль клубного шика или smart casual. Обратите внимание, что пляжная или спортивная одежда и обувь могут стать причиной отказа в посещении заведения.

Фото и видео съемка

В день мероприятия в клубе может вестись фото и видео съемка для СМИ, поэтому будьте готовы к тому, что вы можете попасть в кадр!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 1 августа
Vinograd Сочи, Бестужева, 1/1, ТРЦ «Мандарин»
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Дискотека Авария

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