Дискотека 90х White

Вернемся в 90-е! Главная новогодняя дискотека в белом ждет вас, друзья! 4 января мы устроим настоящий взрыв ностальгии и зажигательный праздник в лучших традициях легендарных 90-х!
Дресс-код: White! Поддержите атмосферу чистого веселья! Надевайте всё белое: платья, рубашки, костюмы, аксессуары. Чем ярче – тем лучше!
Стиль и атрибутика 90-х: Давайте вместе окунемся в эпоху! Приветствуются широкие джинсы, блестки, цветные волосы, малиновые пиджаки, массивная бижутерия и, конечно, отличное настроение!