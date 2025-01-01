Меню
Дискотека 90х White
18+
Новогодняя дискотека в стиле 90-х

Вернемся в 90-е! Главная новогодняя дискотека в белом ждет вас, друзья! 4 января мы устроим настоящий взрыв ностальгии и зажигательный праздник в лучших традициях легендарных 90-х!

Что вас ждет?

  • 2 часа живого концерта: с 20:00 на сцене выступят крутые артисты, исполняющие свои хиты и главные песни эпохи дискотек. Пойте и танцуйте вместе с ними!
  • Дискотека 90-х до утра: После 22:00, как только отгремит концерт, мы плавно перейдем в дискотеку! Наш диджей будет ставить самые легендарные треки, под которые невозможно усидеть на месте. Остаетесь с нами и продолжайте новогодний вечер в бешеном ритме!

Особые условия праздника

Дресс-код: White! Поддержите атмосферу чистого веселья! Надевайте всё белое: платья, рубашки, костюмы, аксессуары. Чем ярче – тем лучше!

Стиль и атрибутика 90-х: Давайте вместе окунемся в эпоху! Приветствуются широкие джинсы, блестки, цветные волосы, малиновые пиджаки, массивная бижутерия и, конечно, отличное настроение!

Январь
4 января воскресенье
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 2500 ₽

