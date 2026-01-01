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Дискотека 90-00х
Киноафиша Дискотека 90-00х

Дискотека 90-00х

16+
Возраст 16+

О концерте

Дискотека 90-00х: грандиозное шоу в Новосибирске

21 октября в Локомотив-Арене пройдет захватывающее музыкальное событие «Дискотека 90-00х». Это грандиозное шоу позволит вам вновь окунуться в атмосферу, когда музыка объединяла миллионы, а каждый хит становился настоящим саундтреком нашего времени.

Известные артисты на одной сцене

На сцене соберутся легендарные исполнители, чьи хиты до сих пор звучат в эфире и на вечеринках по всей стране. В этот вечер вас будут радовать:

  • Инфинити
  • Plazma
  • Кар-Мэн
  • Русский Размер
  • Наталия Гулькина
  • Алиса Мон

Ностальгия по золотой эпохе

Публику ждет мощный звук и современное световое шоу, а также куча суперхитов, которые когда-то звучали из каждого радио. Это событие станет настоящим праздником для всех, кто помнит лучшие времена музыкальных телеканалов, кассетных магнитофонов и первых CD-дисков. Танцы и яркие эмоции гарантированы!

Приходите с друзьями

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и близких, делясь воспоминаниями и наслаждаясь музыкой, которая охватила целое поколение. Это не просто концерт, а праздник, который объединит поклонников нескольких эпох!

Купить билет на концерт Дискотека 90-00х

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В других городах
Октябрь
21 октября среда
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 2000 ₽

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