Дискотека 90-00х: грандиозное шоу в Новосибирске

21 октября в Локомотив-Арене пройдет захватывающее музыкальное событие «Дискотека 90-00х». Это грандиозное шоу позволит вам вновь окунуться в атмосферу, когда музыка объединяла миллионы, а каждый хит становился настоящим саундтреком нашего времени.

Известные артисты на одной сцене

На сцене соберутся легендарные исполнители, чьи хиты до сих пор звучат в эфире и на вечеринках по всей стране. В этот вечер вас будут радовать:

Инфинити

Plazma

Кар-Мэн

Русский Размер

Наталия Гулькина

Алиса Мон

Ностальгия по золотой эпохе

Публику ждет мощный звук и современное световое шоу, а также куча суперхитов, которые когда-то звучали из каждого радио. Это событие станет настоящим праздником для всех, кто помнит лучшие времена музыкальных телеканалов, кассетных магнитофонов и первых CD-дисков. Танцы и яркие эмоции гарантированы!

Приходите с друзьями

Не упустите возможность провести вечер в компании друзей и близких, делясь воспоминаниями и наслаждаясь музыкой, которая охватила целое поколение. Это не просто концерт, а праздник, который объединит поклонников нескольких эпох!