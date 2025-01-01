Дискотека 80-90-х

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О концерте/спектакле

Новогодняя музыкальная ностальгия

Украшение новогоднего стола — дело тонкое и ответственное. Но если для многих задача состоит в том, чтобы угодить гурманам традиционными блюдами, то музыкальный стол вызывает куда больше вопросов. Ведь как правильно выбрать музыку для такого важного события, как Новый год? Кто-то предпочитает отечественные хиты с элементами шансона, кто-то выбирает классические произведения, а кто-то не может представить себе праздник без взрывных танцевальных хитов 80-х и 90-х годов.

Рецепт идеального новогоднего коктейля

Для любителей ностальгии и зажигательных ритмов, в этом году мы предлагаем не просто «музыкальную закуску», а настоящий танцевальный коктейль! Представьте себе: самые танцевальные хиты 80-х и 90-х в одном стакане, залитые сладким и опьяняющим вокалом лучших эстрадных артистов, — вот она, формула для праздника. Чтобы коктейль был идеальным, не обойтись без главного ингредиента: живых голосов и живой музыки. Только так музыка будет настоящей, а настроение — непередаваемым.

Дегустация новогоднего коктейля в «Меридиане» и Театре музыки и шоу "III РИМ"

Приходите 21 декабря в культурный центр «Меридиан» и 7 января в Театр музыки и шоу "III РИМ", чтобы на собственном опыте оценить этот музыкальный коктейль. На сцене вас ждет невероятное музыкальное сопровождение Tenor’s Band, который в исполнении профессионалов оживит каждую песню и создаст атмосферу настоящего новогоднего праздника.

Состав ансамбля:

  • Олег Михайлов — фортепьяно
  • Максим Токаев — аккордеон
  • Алексей Балабанов — гитара
  • Михаил Хохлов — бас
  • Александр Чеботарев — ударные
  • Звукорежиссёр — Александр Ткаченко

Прекрасное новогоднее настроение, полное погружение в атмосферу танцевальных хитов и ностальгии по 80-м и 90-м вам обеспечены! Помните, лучше один раз попробовать, чем сто раз увидеть!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
1 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
8 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
14 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
15 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
21 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
22 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
28 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
29 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
4 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
5 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
11 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
12 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
18 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
19 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
25 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
26 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽

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