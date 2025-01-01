Дискотека 80-90-х

Новогодняя музыкальная ностальгия

Украшение новогоднего стола — дело тонкое и ответственное. Но если для многих задача состоит в том, чтобы угодить гурманам традиционными блюдами, то музыкальный стол вызывает куда больше вопросов. Ведь как правильно выбрать музыку для такого важного события, как Новый год? Кто-то предпочитает отечественные хиты с элементами шансона, кто-то выбирает классические произведения, а кто-то не может представить себе праздник без взрывных танцевальных хитов 80-х и 90-х годов.

Рецепт идеального новогоднего коктейля

Для любителей ностальгии и зажигательных ритмов, в этом году мы предлагаем не просто «музыкальную закуску», а настоящий танцевальный коктейль! Представьте себе: самые танцевальные хиты 80-х и 90-х в одном стакане, залитые сладким и опьяняющим вокалом лучших эстрадных артистов, — вот она, формула для праздника. Чтобы коктейль был идеальным, не обойтись без главного ингредиента: живых голосов и живой музыки. Только так музыка будет настоящей, а настроение — непередаваемым.

Дегустация новогоднего коктейля в «Меридиане» и Театре музыки и шоу "III РИМ"

Приходите 21 декабря в культурный центр «Меридиан» и 7 января в Театр музыки и шоу "III РИМ", чтобы на собственном опыте оценить этот музыкальный коктейль. На сцене вас ждет невероятное музыкальное сопровождение Tenor’s Band, который в исполнении профессионалов оживит каждую песню и создаст атмосферу настоящего новогоднего праздника.

Состав ансамбля:

Олег Михайлов — фортепьяно

Максим Токаев — аккордеон

Алексей Балабанов — гитара

Михаил Хохлов — бас

Александр Чеботарев — ударные

Звукорежиссёр — Александр Ткаченко

Прекрасное новогоднее настроение, полное погружение в атмосферу танцевальных хитов и ностальгии по 80-м и 90-м вам обеспечены! Помните, лучше один раз попробовать, чем сто раз увидеть!