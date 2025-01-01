Меню
Дискотека 80-90-х
Билеты от 500₽
Киноафиша Дискотека 80-90-х

Дискотека 80-90-х

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте

Возвращение в золотую эру — Концерт «Дискотека 80-90-х»

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию! Концерт «Дискотека 80-90-х» перенесет вас в мир ярких мелодий и радостных воспоминаний о вашей молодости.

Зажигательные хиты на одной сцене

На сцене вас ждут талантливые артисты Москвы и профессиональные музыканты. Они исполнят самые знаменитые и любимые хиты как российской, так и мировой эстрады. Под эти ритмы просто невозможно усидеть на месте!

Организация и ведущая

Концерт проходит в сопровождении великолепного бэнда Центра Развития Культуры. Музыкальный руководитель — Алексей Шатский, а роль ведущей исполняет яркая Татьяна Королева.

Успех мероприятия

За последние пять месяцев концерт привлек внимание более 21 тысячи зрителей, что подчеркивает его популярность и востребованность. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Не забудьте принести с собой отличное настроение и готовность танцевать!

Декабрь
Январь
Март
13 декабря суббота
19:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 500 ₽
16 января пятница
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 500 ₽
7 марта суббота
19:00
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
от 1000 ₽

