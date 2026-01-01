Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Дискотека 2000-х

Спектакль Дискотека 2000-х

Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль в Екатеринбургском театре эстрады

Погрузитесь в эпоху начала 2000-х, когда на стыке тысячелетий зарождалась современная музыкальная культура России. Спектакль «Миллениум» возвращает нас в то время, когда на улицах звучали танцевальные хиты, а телевидение захватили музыкальные шоу и реалити, за которыми вся страна следила с замиранием сердца.

Вы вспомните первые победы групп «Звери», «Корни», «Фабрика» и «Мумий Тролль», танцевальные ритмы из магнитол 600-х мерседесов и ставшие легендарными мелодии, которые превращались в рингтоны: от «Черного бумера» до «Районы-кварталы».

Что вас ждет:

  • Лучшие песни 2000-х в живом исполнении.
  • Ностальгическая атмосфера первых лет нового тысячелетия.
  • Удивительные визуальные эффекты и динамика шоу.

Для кого

Спектакль будет настоящим праздником для тех, кто с теплотой вспоминает эпоху нулевых и любит популярную музыку, которая до сих пор зажигает сердца.

Приходите, чтобы окунуться в ритмы 2000-х и снова запеть вместе с любимыми хитами!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше