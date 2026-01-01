Музыкальный спектакль в Екатеринбургском театре эстрады

Погрузитесь в эпоху начала 2000-х, когда на стыке тысячелетий зарождалась современная музыкальная культура России. Спектакль «Миллениум» возвращает нас в то время, когда на улицах звучали танцевальные хиты, а телевидение захватили музыкальные шоу и реалити, за которыми вся страна следила с замиранием сердца.

Вы вспомните первые победы групп «Звери», «Корни», «Фабрика» и «Мумий Тролль», танцевальные ритмы из магнитол 600-х мерседесов и ставшие легендарными мелодии, которые превращались в рингтоны: от «Черного бумера» до «Районы-кварталы».

Что вас ждет:

Лучшие песни 2000-х в живом исполнении.

Ностальгическая атмосфера первых лет нового тысячелетия.

Удивительные визуальные эффекты и динамика шоу.

Для кого

Спектакль будет настоящим праздником для тех, кто с теплотой вспоминает эпоху нулевых и любит популярную музыку, которая до сих пор зажигает сердца.

Приходите, чтобы окунуться в ритмы 2000-х и снова запеть вместе с любимыми хитами!