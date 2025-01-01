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Диско-шоу «Звездный бульвар»
Киноафиша Диско-шоу «Звездный бульвар»

Диско-шоу «Звездный бульвар»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Диско Шоу «Звездный бульвар»: Погружение в Золотую Эру Музыки

Приготовьтесь к яркому музыкальному событию — Диско Шоу «Звездный бульвар». Это уникальное представление объединяет легендарных артистов эпохи диско и современных звезд, исполняющих хиты в стиле фанк, соул и танцевальной поп-музыки.

Вечер Воспоминаний

На этом вечере вы сможете вновь ощутить энергетику дискотек 70-х, 80-х и 90-х. Гостей ждет атмосфера блестящих костюмов, зеркальных шаров и зажигательных ритмов, знакомых каждому. Выступления артистов будут сопровождаться яркими декорациями, световыми эффектами и танцевальными номерами в стиле ретро.

Звезды на Сцене

В шоу примут участие как культовые исполнители, так и молодые артисты, переосмысляющие классику диско. Вы услышите каверы на знаковые хиты, такие как Bomboleo, Despacito и Modern Talking. Не упустите возможность увидеть танцевальные коллективы в стилизованных костюмах, которые добавят особую атмосферу в представление.

Стиль и Дресс-код

Ожидайте яркие неоновые цвета, блестки и крупные платформы, как в культовых клубах Studio 54. Дресс-код вечера: приветствуются образы в стиле диско — широкие брюки, комбинезоны, лайкра и яркий макияж.

Путешествие во Времени

Диско шоу «Звездный бульвар» — это не просто концерт, а настоящее путешествие во времени. Каждый зритель сможет почувствовать себя частью золотой эры диско. Не пропустите это яркое событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Воронеж, 8 августа
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