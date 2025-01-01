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Диско с симфоническим оркестром
Билеты от 1300₽
Киноафиша Диско с симфоническим оркестром

Диско с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Вечер диско с Olympic Orchestra в Зеленом театре ВДНХ

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию! В этом году в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт, на котором прозвучат мировые хиты из репертуара таких легендарных исполнителей, как Boney M., ABBA, Ace of Base, Modern Talking, Village People и Ottawan. В исполнении певца Чарли и Санкт-Петербургского симфонического оркестра Olympic Orchestra вас ждет настоящая феерия звуков и эмоций.

Программа концерта

На концерте вы сможете услышать такие популярные композиции, как:

  • Sunny
  • Beautiful Life
  • Gimme! Gimme! Gimme!
  • What Is Love
  • I Will Survive
  • It's My Life
  • D.I.S.C.O.

Эти хиты подарят вам возможность вспомнить те времена, когда под них танцевали ваши родители, а также окунуться в атмосферу ярких воспоминаний вашего детства.

Уникальный оркестр и атмосфера

Olympic Orchestra — это знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, объединивший классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое взаимодействие и эксперименты создали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый концерт этого оркестра — это настоящее шоу, в котором важным элементом является сама публика.

Информация о концерте

Место проведения: Зеленый театр ВДНХ, Москва.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Ожидайте море зажигательного диско и непередаваемые эмоции!

Художественный руководитель: Алексей Степанов

Организатор концерта: Accord Lab

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 1300 ₽

Фотографии

Диско с симфоническим оркестром Диско с симфоническим оркестром Диско с симфоническим оркестром Диско с симфоническим оркестром Диско с симфоническим оркестром Диско с симфоническим оркестром Диско с симфоническим оркестром

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