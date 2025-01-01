Диско с симфоническим оркестром

Вечер диско с Olympic Orchestra в Зеленом театре ВДНХ

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному путешествию! В этом году в Зеленом театре ВДНХ пройдет концерт, на котором прозвучат мировые хиты из репертуара таких легендарных исполнителей, как Boney M., ABBA, Ace of Base, Modern Talking, Village People и Ottawan. В исполнении певца Чарли и Санкт-Петербургского симфонического оркестра Olympic Orchestra вас ждет настоящая феерия звуков и эмоций.

Программа концерта

На концерте вы сможете услышать такие популярные композиции, как:

Sunny

Beautiful Life

Gimme! Gimme! Gimme!

What Is Love

I Will Survive

It's My Life

D.I.S.C.O.

Эти хиты подарят вам возможность вспомнить те времена, когда под них танцевали ваши родители, а также окунуться в атмосферу ярких воспоминаний вашего детства.

Уникальный оркестр и атмосфера

Olympic Orchestra — это знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, объединивший классических, джазовых и рок-музыкантов. Их творческое взаимодействие и эксперименты создали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый концерт этого оркестра — это настоящее шоу, в котором важным элементом является сама публика.

Информация о концерте

Место проведения: Зеленый театр ВДНХ, Москва.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Ожидайте море зажигательного диско и непередаваемые эмоции!

Художественный руководитель: Алексей Степанов

Организатор концерта: Accord Lab