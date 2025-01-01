Диско с группой Star Tracks

Приглашаем вас на вечер, который наполнен невероятной энергетикой и драйвом! В эту ночь мы перенесемся в атмосферу безудержного веселья, где R&B, pop и hip-hop сливаются в единый пульсирующий поток.
Группа Star Tracks исполнит зажигательные танцевальные хиты и мелодичные lounge-композиции, которые создадут идеальное настроение для вечера. Будьте готовы подниматься на танцпол под ваши любимые ритмы!
У нас есть все для комфортного отдыха: работает бар с закусками и напитками. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор и настроиться на волну хорошего настроения.
Обратите внимание: на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортный стол.
Ждем вас на нашей дискотеке!