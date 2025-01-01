Меню
Диско с группой Star Tracks
Киноафиша Диско с группой Star Tracks

Диско с группой Star Tracks

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Незабываемая дискотека с группой Star Tracks

Приглашаем вас на вечер, который наполнен невероятной энергетикой и драйвом! В эту ночь мы перенесемся в атмосферу безудержного веселья, где R&B, pop и hip-hop сливаются в единый пульсирующий поток.

Музыка для всех

Группа Star Tracks исполнит зажигательные танцевальные хиты и мелодичные lounge-композиции, которые создадут идеальное настроение для вечера. Будьте готовы подниматься на танцпол под ваши любимые ритмы!

Уютная атмосфера

У нас есть все для комфортного отдыха: работает бар с закусками и напитками. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть сделать выбор и настроиться на волну хорошего настроения.

Информация о мероприятии

  • Дата: 29 августа
  • Общий сбор: 19:00
  • Начало: 20:00
  • Цена билета: от 599 р.
  • Продолжительность: 1,5-2 часа
  • Возрастное ограничение: 18+

Важные правила

Обратите внимание: на мероприятиях запрещается самостоятельно двигать или перемещать столы. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору — мы подберём для вас более комфортный стол.

Ждем вас на нашей дискотеке!

В других городах

Сочи, 29 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

