Диско Рани Саша Каллам и проект «Индия рядом»

Приглашаем вас на незабываемое мероприятие, погружающее в мир ярких индийских танцев! Этот вечер обещает стать настоящим праздником, где традиции и современные стили сливаются воедино.
Индийский кинематограф славится своими танцевальными номерами, которые представляют собой уникальный коктейль из различных направлений: от диско и арабского «танца живота» до контемпа и фанк. Каждое движение наполнено эмоциями — от безоблачного счастья до глубокой драмы.
Этот вечер — отличная возможность познакомиться с яркой культурой Индии через танец и музыку. Не упустите шанс стать частью этого красочного события!
Приходите и откройте для себя магию индийских танцев!