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Диско Рани Саша Каллам и проект «Индия рядом»
Билеты от 500₽
Киноафиша Диско Рани Саша Каллам и проект «Индия рядом»

Диско Рани Саша Каллам и проект «Индия рядом»

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Индийский Вечер Танцев

Приглашаем вас на незабываемое мероприятие, погружающее в мир ярких индийских танцев! Этот вечер обещает стать настоящим праздником, где традиции и современные стили сливаются воедино.

Индийские Танцы: Коктейль Стилей

Индийский кинематограф славится своими танцевальными номерами, которые представляют собой уникальный коктейль из различных направлений: от диско и арабского «танца живота» до контемпа и фанк. Каждое движение наполнено эмоциями — от безоблачного счастья до глубокой драмы.

Что Вас Ждет на Вечеринке?

  • Вы сможете выучить несколько индийских жестов, которые делают танцы еще более выразительными.
  • Примерите и заберите себе настоящую точку на лоб (бинди), символ индийской культуры.
  • Насладитесь захватывающими танцевальными номерами, которые подарят вам атмосферу индийского кино.
  • Потанцуйте под популярные индийские хиты — как старые, так и современные.

Не Упустите Возможность!

Этот вечер — отличная возможность познакомиться с яркой культурой Индии через танец и музыку. Не упустите шанс стать частью этого красочного события!

Приходите и откройте для себя магию индийских танцев!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
20:00 от 500 ₽
23 октября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
20:00 от 500 ₽

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