Диско Рани Саша Каллам и проект «ИндиЯ рядом» с программой «День Индии в Петровиче»

Приглашаем на индийский танцевальный вечер

Приглашаем вас на яркое мероприятие с «пряным» индийским вкусом! В этот вечер вас ждет уникальное погружение в мир индийского кинематографа через танец. Танцы индийского кино — это самобытный коктейль, который объединяет традиции и современные стили. Вы сможете насладиться диско, арабским «танцем живота», контемпом, фанк, хип-хопом, латиной и многими другими направлениями.

Что вас ждет на вечеринке?

Во время мероприятия вы сможете:

Выучить несколько индийских жестов, которые обогатят вашу танцевальную палитру.

Примерить и забрать с собой настоящую точку на лоб (бинди), которую носят индийцы.

Насладиться захватывающими танцевальными номерами индийских киноэстрадных танцев.

Подвигаться под популярные индийские хиты как прошлого, так и современности.

Интересные факты об индийских танцах

Индийские танцы — это не просто искусство, а целая культура, отражающая богатую историю и традиции. Каждый жест и движение несут определенное значение, а костюмы поражают своим великолепием. Традиционные танцы, такие как катхак и одисси, часто передают истории и мифы, а современные стили не оставляют равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого яркого праздника и погрузиться в атмосферу индийского танца!