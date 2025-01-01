Диско Рани Саша Каллам и проект «ИндиЯ рядом» с программой «День Индии в Петровиче»

Приглашаем вас на яркое мероприятие с «пряным» индийским вкусом! В этот вечер вас ждет уникальное погружение в мир индийского кинематографа через танец. Танцы индийского кино — это самобытный коктейль, который объединяет традиции и современные стили. Вы сможете насладиться диско, арабским «танцем живота», контемпом, фанк, хип-хопом, латиной и многими другими направлениями.
Во время мероприятия вы сможете:
Индийские танцы — это не просто искусство, а целая культура, отражающая богатую историю и традиции. Каждый жест и движение несут определенное значение, а костюмы поражают своим великолепием. Традиционные танцы, такие как катхак и одисси, часто передают истории и мифы, а современные стили не оставляют равнодушными ни одного зрителя.
Не упустите возможность стать частью этого яркого праздника и погрузиться в атмосферу индийского танца!