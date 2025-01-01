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Диско Рани Саша Каллам и проект «ИндиЯ рядом» с программой «День Индии в Петровиче»
Билеты от 500₽
Киноафиша Диско Рани Саша Каллам и проект «ИндиЯ рядом» с программой «День Индии в Петровиче»

Диско Рани Саша Каллам и проект «ИндиЯ рядом» с программой «День Индии в Петровиче»

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на индийский танцевальный вечер

Приглашаем вас на яркое мероприятие с «пряным» индийским вкусом! В этот вечер вас ждет уникальное погружение в мир индийского кинематографа через танец. Танцы индийского кино — это самобытный коктейль, который объединяет традиции и современные стили. Вы сможете насладиться диско, арабским «танцем живота», контемпом, фанк, хип-хопом, латиной и многими другими направлениями.

Что вас ждет на вечеринке?

Во время мероприятия вы сможете:

  • Выучить несколько индийских жестов, которые обогатят вашу танцевальную палитру.
  • Примерить и забрать с собой настоящую точку на лоб (бинди), которую носят индийцы.
  • Насладиться захватывающими танцевальными номерами индийских киноэстрадных танцев.
  • Подвигаться под популярные индийские хиты как прошлого, так и современности.

Интересные факты об индийских танцах

Индийские танцы — это не просто искусство, а целая культура, отражающая богатую историю и традиции. Каждый жест и движение несут определенное значение, а костюмы поражают своим великолепием. Традиционные танцы, такие как катхак и одисси, часто передают истории и мифы, а современные стили не оставляют равнодушными ни одного зрителя.

Не упустите возможность стать частью этого яркого праздника и погрузиться в атмосферу индийского танца!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
20:00 от 500 ₽

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