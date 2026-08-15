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Диско хиты 80-90 на корабле
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Киноафиша Диско хиты 80-90 на корабле

Диско хиты 80-90 на корабле

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Диско вечеринка на корабле в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Диско-хиты 80-90 на корабле», который пройдет на самом большом теплоходе в России с танцполом! Этот уникальный музыкальный вечер уже привлек более 29,000 зрителей за последние 11 месяцев. Присоединяйтесь к нам, и вас ждут яркие артисты Москвы и профессиональные музыканты, исполняющие хиты как российской, так и мировой эстрады.

Незабываемая атмосфера

Концерт проходит на закрытой палубе теплохода, что позволяет наслаждаться музыкой независимо от погоды. Зрители удобно располагаются за столиками, а для их удобства работает бар и кухня с обслуживанием. Во время концерта, продолжительность которого составляет 1 час 30 минут (с антрактом), вы сможете насладиться как любимыми хитами, так и красотой вечернего города.

Вечерние прогулки по Москве

Кроме самих выступлений, у вас будет возможность насладиться прогулкой по Москве-реке. Время мероприятия составляет 3 часа: 1,5 часа на концерт и 1,5 часа на прогулку. За окном откроются живописные виды на Москву, а романтическая луна и вечернее небо добавят особой магии вечеру.

Важно знать

Посадка зрителей на теплоход осуществляется с 18:20 до 18:50, а ровно в 19:00 теплоход отправляется в путь. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Автор идеи — Евгения Шубарева. Добро пожаловать на борт!

Купить билет на концерт Диско хиты 80-90 на корабле

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Январь
15 августа суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 900 ₽
16 августа воскресенье
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
21 августа пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 1000 ₽
22 августа суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
23 августа воскресенье
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 900 ₽
28 августа пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
29 августа суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
30 августа воскресенье
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
4 сентября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
6 сентября воскресенье
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
11 сентября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
18 сентября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
19 сентября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
20 сентября воскресенье
18:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
25 сентября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
26 сентября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
2 октября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
3 октября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
10 октября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
16 октября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
17 октября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
23 октября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
24 октября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
25 октября воскресенье
18:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
30 октября пятница
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
от 2000 ₽
31 октября суббота
19:00
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
5 января вторник
19:00
Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр) Москва, Краснопресненская наб.
от 1500 ₽

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