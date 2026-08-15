Диско вечеринка на корабле в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт «Диско-хиты 80-90 на корабле», который пройдет на самом большом теплоходе в России с танцполом! Этот уникальный музыкальный вечер уже привлек более 29,000 зрителей за последние 11 месяцев. Присоединяйтесь к нам, и вас ждут яркие артисты Москвы и профессиональные музыканты, исполняющие хиты как российской, так и мировой эстрады.

Незабываемая атмосфера

Концерт проходит на закрытой палубе теплохода, что позволяет наслаждаться музыкой независимо от погоды. Зрители удобно располагаются за столиками, а для их удобства работает бар и кухня с обслуживанием. Во время концерта, продолжительность которого составляет 1 час 30 минут (с антрактом), вы сможете насладиться как любимыми хитами, так и красотой вечернего города.

Вечерние прогулки по Москве

Кроме самих выступлений, у вас будет возможность насладиться прогулкой по Москве-реке. Время мероприятия составляет 3 часа: 1,5 часа на концерт и 1,5 часа на прогулку. За окном откроются живописные виды на Москву, а романтическая луна и вечернее небо добавят особой магии вечеру.

Важно знать

Посадка зрителей на теплоход осуществляется с 18:20 до 18:50, а ровно в 19:00 теплоход отправляется в путь. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Автор идеи — Евгения Шубарева. Добро пожаловать на борт!