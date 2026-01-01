Оповещения от Киноафиши
Диско 90-х Fest

Фестиваль музыки «Диско Fest» возвращается!

В Ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена» вновь пройдет долгожданный фестиваль «Диско Fest». Это уникальное событие отправит зрителей в мир ностальгии с хитами 90-х и 2000-х годов, которые в свое время покоряли хит-парады и формировали Dance Music.

Звезды на одной сцене

На фестивале выступят легенды сцены: группа «Boney M», невероятная группа «Лицей» с Анастасией Макаревич, неподражаемый Шура, а также сногсшибательные «Акула» и Оксана Ковалевская Kraski. У вас также будет возможность насладиться выступлениями других культовых групп, таких как «Вирус», «Стрелок», «Тотал» и многих других.

Время для воспоминаний

Фестиваль станет идеальной возможностью вспомнить бурную молодость и насладиться любимыми треками, которые были знаменем целого поколения. Ностальгическое шоу перенесет вас во времена «вишневых девяток» и киосков звукозаписи, из которых звучала музыка, вдохновлявшая и развлекала миллионы.

У каждого свои воспоминания о 90-х, но музыка для всех остается одной!

9 марта понедельник
19:00
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
от 2200 ₽

