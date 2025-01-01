Диско 80-90х с Катей Новак

Золотая коллекция хитов: Погружение в музыку юности. Концерт в Сочи

Приглашаем вас на уникальное событие: спектакль «Золотая коллекция хитов». Это не просто концерт, а настоящая машина времени, которая перенесет вас в атмосферу вашей ранней юности. Готовьтесь танцевать под любимые мелодии и воспоминания!

Что вас ждет?

В программе представлены хиты, которые стали настоящими классиками. В репертуаре:

София Ротару

Группа «Мираж»

Наталья Ветлицкая

Натали

Boney M

Sandra

Анжелика Варум

И многие другие!

Интересные факты

Этот спектакль не только подарит вам возможность насладиться любимыми мелодиями, но и расскажет о судьбах исполнителей и истории создания их хитов. Вы сможете узнать, как создавались песни, которые стали гимнами целых поколений.

Не пропустите!

«Золотая коллекция хитов» — это шанс не только вспомнить лучшие моменты своей молодости, но и провести вечер в компании единомышленников и любителей музыки. Спектакль обещает быть ярким и незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!