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Киноафиша Диско 80-90х с Катей Новак

Диско 80-90х с Катей Новак

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Золотая коллекция хитов: Погружение в музыку юности. Концерт в Сочи

Приглашаем вас на уникальное событие: спектакль «Золотая коллекция хитов». Это не просто концерт, а настоящая машина времени, которая перенесет вас в атмосферу вашей ранней юности. Готовьтесь танцевать под любимые мелодии и воспоминания!

Что вас ждет?

В программе представлены хиты, которые стали настоящими классиками. В репертуаре:

  • София Ротару
  • Группа «Мираж»
  • Наталья Ветлицкая
  • Натали
  • Boney M
  • Sandra
  • Анжелика Варум
  • И многие другие!

Интересные факты

Этот спектакль не только подарит вам возможность насладиться любимыми мелодиями, но и расскажет о судьбах исполнителей и истории создания их хитов. Вы сможете узнать, как создавались песни, которые стали гимнами целых поколений.

Не пропустите!

«Золотая коллекция хитов» — это шанс не только вспомнить лучшие моменты своей молодости, но и провести вечер в компании единомышленников и любителей музыки. Спектакль обещает быть ярким и незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 24 июля
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

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