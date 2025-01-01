Диско 80-90х с группой Firma

Погружение в эпоху диско: вечеринка от группы FIRMA

Приготовьтесь к невероятному путешествию во времени! Группа FIRMA приглашает вас на самую зажигательную дискотеку 80-х, где оживают легендарные хиты и царит атмосфера безудержного веселья!

Ностальгия по золотой эпохе

Вас ждет вечер, наполненный энергией и ностальгией по золотой эпохе диско и начала 90-х. Это уникальная возможность погрузиться в мир, где музыка звучит громко, а танцы не заканчиваются до утра.

Удобства для гостей

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Где и когда?

Место: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2

Дата: 1 августа

Сбор гостей: 19:00

Начало: 20:00

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!