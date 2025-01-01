Диско 80-90х с группой Firma

Приготовьтесь к невероятному путешествию во времени! Группа FIRMA приглашает вас на самую зажигательную дискотеку 80-х, где оживают легендарные хиты и царит атмосфера безудержного веселья!
Вас ждет вечер, наполненный энергией и ностальгией по золотой эпохе диско и начала 90-х. Это уникальная возможность погрузиться в мир, где музыка звучит громко, а танцы не заканчиваются до утра.
На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!
Место: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2
Дата: 1 августа
Сбор гостей: 19:00
Начало: 20:00
Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!