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Диско 80-90х с группой Firma
Киноафиша Диско 80-90х с группой Firma

Диско 80-90х с группой Firma

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погружение в эпоху диско: вечеринка от группы FIRMA

Приготовьтесь к невероятному путешествию во времени! Группа FIRMA приглашает вас на самую зажигательную дискотеку 80-х, где оживают легендарные хиты и царит атмосфера безудержного веселья!

Ностальгия по золотой эпохе

Вас ждет вечер, наполненный энергией и ностальгией по золотой эпохе диско и начала 90-х. Это уникальная возможность погрузиться в мир, где музыка звучит громко, а танцы не заканчиваются до утра.

Удобства для гостей

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения!

Где и когда?

Место: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2
Дата: 1 августа
Сбор гостей: 19:00
Начало: 20:00

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 1 августа
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
20:00 от 599 ₽

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