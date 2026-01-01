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Дискач 90-х
Киноафиша Дискач 90-х

Дискач 90-х

12+
Возраст 12+

О концерте

ДИСКАЧ 90-Х – незабываемое шоу в ДС «Олимпийский»

Фестиваль ДИСКАЧ 90-Х вновь собирает культовых исполнителей той эпохи! На одной сцене выступят хиты, которые стали символами 90-х: группа «На-На», «Отпетые мошенники», «Акула», «Данко», «Стрелки» (Юлия Беретта), «Фактор-2», «Игорёк», «Динамит» и другие звёзды этой незабываемой эпохи.

Неповторимая атмосфера

ДИСКАЧ 90-Х – это не просто концерт, это настоящий праздник, где слушатели смогут насладиться ритмами свободы и драйва. Исходя из отзывов поклонников, это событие неоднократно собирало тысячи зрителей по всей стране. Фестиваль обещает массу эмоций, танцы нон-стоп и, конечно же, непередаваемую атмосферу 90-х.

Воспоминания о золотой эпохе

Приглашаем вас окунуться в ностальгию, вспоминая времена робокопов, терминаторов, киосков с кассетами и всем известные «жевательные резинки с наклейками». Каждое выступление – это уникальная прогулка по музыкальным хитам, которые до сих пор звучат в сердцах многих.

Эксклюзивное шоу

Не упустите возможность стать частью эпического события! 5 декабря 2026 года в ДС «Олимпийский» вас ждёт новое масштабное музыкальное шоу с киловаттами света и звука. Уникальный проект объединит все лучшие традиции фестиваля и подарит зрителям незабываемые эмоции!

Ждем вас на фестивале, чтобы вместе заново пережить магию 90-х!

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В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
19:00
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
от 1800 ₽

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