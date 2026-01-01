Фестиваль ДИСКАЧ 90-Х в Самаре

ДИСКАЧ 90-Х - это культовый всероссийский фестиваль, который снова подарит зрителям атмосферу свободы и драйва золотой эпохи. Не упустите возможность увидеть неподражаемых кумиров 90-х, чьи ритмы способны завоевать сердца тысяч фанатов!

Неповторимые звезды на одной сцене

В этом году на фестивале выступят:

Отпетые мошенники

Группа На-На

Акула

Данко

Стрелки (Юлия Беретта)

Фактор-2

Игорёк

Турбомода

И многие другие звёзды 90-х!

Киловатты звука и света

Приготовьтесь к новому шоу с киловаттами звука и света! Вас ждут танцы нон-стоп, которые погружают в атмосферу веселых и ярких воспоминаний о времени робокопов, терминаторов и незабываемых жвачек с наклейками.

Дата и место проведения

Фестиваль пройдет 6 ноября 2026 года в МТЛ «Арена». Станьте частью этой уникальной команды и окунитесь в мир нового масштабного ностальгического шоу!

Не упустите шанс пережить незабываемые эмоции и быть частью этого исторического события!