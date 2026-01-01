ДИСКАЧ 90-Х - это культовый всероссийский фестиваль, который снова подарит зрителям атмосферу свободы и драйва золотой эпохи. Не упустите возможность увидеть неподражаемых кумиров 90-х, чьи ритмы способны завоевать сердца тысяч фанатов!
В этом году на фестивале выступят:
Приготовьтесь к новому шоу с киловаттами звука и света! Вас ждут танцы нон-стоп, которые погружают в атмосферу веселых и ярких воспоминаний о времени робокопов, терминаторов и незабываемых жвачек с наклейками.
Фестиваль пройдет 6 ноября 2026 года в МТЛ «Арена». Станьте частью этой уникальной команды и окунитесь в мир нового масштабного ностальгического шоу!
Не упустите шанс пережить незабываемые эмоции и быть частью этого исторического события!