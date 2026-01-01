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Дискач 90-х
Киноафиша Дискач 90-х

Дискач 90-х

12+
Возраст 12+

О концерте

Ностальгия по 90-м. Фестиваль ДИСКАЧ 90-Х в Новосибирске

Приглашаем вас на незабываемый фестиваль ДИСКАЧ 90-Х, который состоится в СК «Локомотив Арена»! Это событие — настоящий трибьют золотой эпохи 90-х, когда музыка дышала свободой и ритмами, а культовые исполнители заполнили наши сердца.

Звезды на одной сцене

На фестивале выступят легенды той эпохи: Отпетые мошенники, На-На, Данко, Стрелки (Юлия Беретта), Фактор-2, Игорёк, Русский размер и многие другие. Их хиты до сих пор звучат в наших сердцах и поднимают настроение!

Драйв и атмосфера

ДИСКАЧ 90-Х — это не только музыкальные выступления, но и атмосфера беззаботных 90-х. Подготовьтесь к киловаттам света и звука, танцам нон-стоп и множеству незабываемых впечатлений. Наденьте свои самые яркие наряды из 90-х и наслаждайтесь атмосферой праздника!

Почему стоит прийти?

На фестивале вас ждет не только музыка, но и множество интересных мероприятий, которые подарят возможность вспомнить о лучших временах. Присоединяйтесь к тысячам фанатов и станьте частью этого грандиозного праздника!

Не упустите шанс снова встретиться с любимыми артистами и создать свои собственные воспоминания о волшебных временах. Мы ждем вас на фестивале ДИСКАЧ 90-Х!

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29 ноября воскресенье
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 2000 ₽

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