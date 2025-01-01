Discoтека века. Главный Новогодний корпоратив Екатеринбурга

Вы ещё думаете, как встретить главный праздник страны — Новый Год? Мы уже подготовили для вас самое масштабное музыкальное событие года — «Discoтека века»! Этот вечер станет не просто концертом, а главным новогодним корпоративом Екатеринбурга, который вы будете вспоминать долго!
19 декабря в 19:00 в пятитысячном зале MTC Live Холл вас ожидает три часа зажигательной музыки. Подготовьтесь подпевать всем залом! Мы собрали только «золотые хиты», проверенные временем и сердцами зрителей. Представьте: мерцающие огни, атмосфера праздника и танцы под лучшие диско-композиции, которые трогают до глубины души.
Самая грандиозная «Discoтека века» проходит в рамках юбилейного года Концертно-Продюсерского Центра «Браво». Многие знают, что команда под руководством популярного шоумена и продюсера Дмитрия Писарева уже 25 лет лидирует в мире развлекательной индустрии. В этот раз он предстанет в образе стильного Деда Мороза и будет представлять своих друзей — популярных артистов, которые на протяжении многих лет радуют зрителей своим творчеством.
В новогодний вечер для вас выступят:
Кроме того, вас ждёт выступление шоу-балета «Элит-S».
Успейте купить билет и занимайте лучшие места на танцполе или в уютном кресле зрительного зала MTC Live Холл. Встречайте Новый Год в ритме любимых песен! Будет громко, ярко и незабываемо! Ожидайте атмосферу праздника и возможность вспомнить, спеть и станцевать под самые главные хиты junto с нами!
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.
Возрастные ограничения — 6+.