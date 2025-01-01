Discoтека века. Главный Новогодний корпоратив Екатеринбурга

Новогодняя дискотека века с Дмитрием Писаревым!

Вы ещё думаете, как встретить главный праздник страны — Новый Год? Мы уже подготовили для вас самое масштабное музыкальное событие года — «Discoтека века»! Этот вечер станет не просто концертом, а главным новогодним корпоративом Екатеринбурга, который вы будете вспоминать долго!

Легендарные хиты в исполнении звёзд

19 декабря в 19:00 в пятитысячном зале MTC Live Холл вас ожидает три часа зажигательной музыки. Подготовьтесь подпевать всем залом! Мы собрали только «золотые хиты», проверенные временем и сердцами зрителей. Представьте: мерцающие огни, атмосфера праздника и танцы под лучшие диско-композиции, которые трогают до глубины души.

Главные артисты вечера

Самая грандиозная «Discoтека века» проходит в рамках юбилейного года Концертно-Продюсерского Центра «Браво». Многие знают, что команда под руководством популярного шоумена и продюсера Дмитрия Писарева уже 25 лет лидирует в мире развлекательной индустрии. В этот раз он предстанет в образе стильного Деда Мороза и будет представлять своих друзей — популярных артистов, которые на протяжении многих лет радуют зрителей своим творчеством.

На сцене — настоящее звездное завершение года

В новогодний вечер для вас выступят:

Группа «Блестящие» с хитами: «Новогодняя», «А я все летала», «За четыре моря».

Татьяна Овсиенко исполнит: «Берега любви», «Капитан».

Наталия Гулькина с песнями: «В шуме дискотек», «Королева Диско».

Рома Жуков удивит вас: «Первый снег», «Фея».

Aлиса Мон с хитами: «Алмаз», «Подорожник трава».

Алексей Елистратов («Revольvers») с: «Котёнок», «Ты у меня одна».

Гарик Богомазов (ex. «Отпетые мошенники»): «А у реки», «Девушки бывают разные».

Группа «Балаган Лимитед» с: «В лесу родилась ёлочка», «Колечко».

Ольга Гусева и «Краски» с: «Оранжевое солнце», «Я люблю тебя, Сергей».

Сергей Серков (ex. «Ласковый май»): «Белые розы», «Детство».

Татьяна Морозова (ex. «Унесённые ветром»): «Какао-какао», «Не твоё дело».

Специальный гость Mishel Dar с зарубежными хитами: «Cheri Lady», «Beautiful Life».

Кроме того, вас ждёт выступление шоу-балета «Элит-S».

Не упустите возможность!

Успейте купить билет и занимайте лучшие места на танцполе или в уютном кресле зрительного зала MTC Live Холл. Встречайте Новый Год в ритме любимых песен! Будет громко, ярко и незабываемо! Ожидайте атмосферу праздника и возможность вспомнить, спеть и станцевать под самые главные хиты junto с нами!

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.

Возрастные ограничения — 6+.