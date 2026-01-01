Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Disco 90х

18+
О концерте

Вечеринка «Disco 90-х» в клубе «Фабрика»

8 марта в клубе «Фабрика» состоится долгожданная вечеринка «Disco 90-х», которая станет идеальным способом отпраздновать Международный женский день. Это мероприятие приносит ностальгию и хорошее настроение всем, кто любит хиты прошлого десятилетия!

Что вас ждёт?

  • Зажигательные хиты 90-х: Руки Вверх, Scooter, Ace of Base, Вирус!, Fatboy Slim, Aqua и многие другие.
  • Эффектные шоу с участием харизматичных go-go dancer’ов.
  • Фотосъёмка и видеосъёмка самых ярких моментов вечера.
  • Атмосфера веселья и триумфа, идеально подходящая для женского праздника!

Харизматичный ведущий и талантливые диджеи из Екатеринбурга создадут атмосферу беззаботных танцевальных вечеров. Подготовьтесь к огненным танцам и ностальгическим воспоминаниям!

Не упустите свой шанс!

Билеты на вечеринку быстро разлетаются, так что не забудьте забронировать места для себя и своих подруг. Вступайте в золотые 90-е и станьте королевой ночи!

Март
8 марта воскресенье
23:30
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 600 ₽

В ближайшие дни

Копенgageн. Большой сольный концерт
16+
Рок
Копенgageн. Большой сольный концерт
11 апреля в 20:00 Ц
Билеты
Фортепианный концерт «Классика рок-музыки»
12+
Рок Классическая музыка
Фортепианный концерт «Классика рок-музыки»
19 марта в 19:00 Уральский центр народного искусства им. Родыгина
от 700 ₽
Чуть лучше, чем Открытый микрофон
18+
Юмор
Чуть лучше, чем Открытый микрофон
29 марта в 20:00 Standup Bar
от 300 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
