8 марта в клубе «Фабрика» состоится долгожданная вечеринка «Disco 90-х», которая станет идеальным способом отпраздновать Международный женский день. Это мероприятие приносит ностальгию и хорошее настроение всем, кто любит хиты прошлого десятилетия!
Харизматичный ведущий и талантливые диджеи из Екатеринбурга создадут атмосферу беззаботных танцевальных вечеров. Подготовьтесь к огненным танцам и ностальгическим воспоминаниям!
Билеты на вечеринку быстро разлетаются, так что не забудьте забронировать места для себя и своих подруг. Вступайте в золотые 90-е и станьте королевой ночи!