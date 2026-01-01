Вечеринка «Disco 90-х» в клубе «Фабрика»

8 марта в клубе «Фабрика» состоится долгожданная вечеринка «Disco 90-х», которая станет идеальным способом отпраздновать Международный женский день. Это мероприятие приносит ностальгию и хорошее настроение всем, кто любит хиты прошлого десятилетия!

Что вас ждёт?

Зажигательные хиты 90-х: Руки Вверх, Scooter, Ace of Base, Вирус!, Fatboy Slim, Aqua и многие другие.

Эффектные шоу с участием харизматичных go-go dancer’ов.

Фотосъёмка и видеосъёмка самых ярких моментов вечера.

Атмосфера веселья и триумфа, идеально подходящая для женского праздника!

Харизматичный ведущий и талантливые диджеи из Екатеринбурга создадут атмосферу беззаботных танцевальных вечеров. Подготовьтесь к огненным танцам и ностальгическим воспоминаниям!

Не упустите свой шанс!

Билеты на вечеринку быстро разлетаются, так что не забудьте забронировать места для себя и своих подруг. Вступайте в золотые 90-е и станьте королевой ночи!