Спектакль Директор театра

Директор театра
Постановка
Концертный зал Мариинского театра 6+
Режиссер Глеб Черепанов
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зингшпиль Моцарта «Директор театра» в Мариинском театре

Публика всегда стремится узнать, что же происходит за кулисами театра. Околотеатральные слухи, скандалы и интриги привлекают зрителей на протяжении многих веков. В 1786 году австрийский император Иосиф II устроил необычное состязание между Моцартом и Сальери, заказав им одноактные оперы на закулисные сюжеты. В этом поединке победителем формально стал Сальери, но история отдала предпочтение Моцарту.

Зингшпиль Моцарта «Директор театра», представленный на этом конкурсе, рассказывает нестареющую историю. Импресарио Франк устраивает кастинг для своей новой труппы. Каждая певица мечтает стать примадонной, а каждый певец – премьером. Для достижения этой цели они готовы на всё, что, в конечном счёте, приводит к победе дружбы.

Яркий сюжет и доступность для зрителей

В зингшпиле не только поются, но и ведутся диалоги, что делает сюжет понятным даже для неискушённого зрителя. Певцы, соревнуясь друг с другом, исполняют коронные арии из своего репертуара, что позволяет включить в спектакль множество популярных оперных номеров.

Театральная декорация и атмосфера

Действие происходит на сцене театра во время репетиций, что даёт возможность разыгрывать эту историю в любой театральной декорации, включая афишные представления. Благодаря небольшой продолжительности, яркой сюжетной интриге и виртуозным ариям, эта опера может стать отличным выбором для первого посещения Мариинского театра.

Не упустите шанс увидеть «Директор театра», который сочетает в себе музыкальное мастерство Моцарта и увлекательный сюжет, способный заинтересовать как опытных зрителей, так и новичков!

