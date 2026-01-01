Состязание великих композиторов: Моцарт vs Сальери

7 февраля 1786 года австрийский император Иосиф II устроил праздничное мероприятие в честь прибытия генерал-губернатора Нидерландов в Вену. Особенность торжества заключалась в музыкальном соревновании между двумя выдающимися композиторами — Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом. Каждый из композиторов должен был представить одноактную оперу на тему театрального закулисья. Задача заключалась в решении вопроса: что лучше — итальянская буффа или немецкий зингшпиль?

Музыкальная дуэль: победитель и его забытая опера

Сальери, представляющий Италию, написал оперу «Сначала музыка, слова потом» на либретто Дж. Б. Касти, в то время как Моцарт, защищавший честь немецкой музыки, создал оперу «Директор театра» на либретто Г. Штефани. Несмотря на долгую забытость оперы Сальери, победа в том состязании досталась именно ему. Опера Моцарта, хотя и не так часто, но появлялась на сценах, в то время как произведение Сальери осталась в тени.

Возвращение дуэли двух мастеров спустя 200 лет

18 и 19 апреля 2023 года на сцене театра «Санктъ-Петербургъ Опера» состоялась премьера вечера одноактных опер «Директор театра» В.А. Моцарта и «Сначала музыка, слова потом» А. Сальери». Спустя 200 лет Юрий Александров и солисты театра вновь пригласили зрителей принять участие в качестве судей в творческом состязании двух великих композиторов, чтобы рассудить, кто из них достоин носить лавровый венок.