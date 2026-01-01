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Директор театра. Сначала музыка, слова потом
Киноафиша Директор театра. Сначала музыка, слова потом

Спектакль Директор театра. Сначала музыка, слова потом

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Состязание великих композиторов: Моцарт vs Сальери

7 февраля 1786 года австрийский император Иосиф II устроил праздничное мероприятие в честь прибытия генерал-губернатора Нидерландов в Вену. Особенность торжества заключалась в музыкальном соревновании между двумя выдающимися композиторами — Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом. Каждый из композиторов должен был представить одноактную оперу на тему театрального закулисья. Задача заключалась в решении вопроса: что лучше — итальянская буффа или немецкий зингшпиль?

Музыкальная дуэль: победитель и его забытая опера

Сальери, представляющий Италию, написал оперу «Сначала музыка, слова потом» на либретто Дж. Б. Касти, в то время как Моцарт, защищавший честь немецкой музыки, создал оперу «Директор театра» на либретто Г. Штефани. Несмотря на долгую забытость оперы Сальери, победа в том состязании досталась именно ему. Опера Моцарта, хотя и не так часто, но появлялась на сценах, в то время как произведение Сальери осталась в тени.

Возвращение дуэли двух мастеров спустя 200 лет

18 и 19 апреля 2023 года на сцене театра «Санктъ-Петербургъ Опера» состоялась премьера вечера одноактных опер «Директор театра» В.А. Моцарта и «Сначала музыка, слова потом» А. Сальери». Спустя 200 лет Юрий Александров и солисты театра вновь пригласили зрителей принять участие в качестве судей в творческом состязании двух великих композиторов, чтобы рассудить, кто из них достоин носить лавровый венок.

Фотографии

Директор театра. Сначала музыка, слова потом Директор театра. Сначала музыка, слова потом Директор театра. Сначала музыка, слова потом Директор театра. Сначала музыка, слова потом Директор театра. Сначала музыка, слова потом Директор театра. Сначала музыка, слова потом
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