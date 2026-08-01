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Dipped in Purple
Билеты от 1500₽
Киноафиша Dipped in Purple

Dipped in Purple

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Трибьют-концерт Dipped in Purple: музыка, которая объединяет

Концерт Dipped in Purple — это трибьют, посвящённый легендарным группам Deep Purple и Pink Floyd. Организатором выступает одноименная группа, существующая с 2010 года. Уникальность мероприятия заключается в том, что Dipped in Purple — это официальный трибьют Deep Purple, получивший разрешение от участников оригинальной группы.

На концерте зрителей ждёт качественный живой звук и невероятная энергия. Это событие будет интересно как поклонникам классического рока, так и любителям живой музыки.

Огромный опыт и профессионализм

Dipped in Purple профессионально исполняет главные хиты мирового рок-гиганта не только классического состава mark 2, но и mark 3 и mark 4. Концерты группы известны мастерским исполнением, драйвом и горячим приёмом публики.

Группа выступала на лучших рок-площадках Москвы, таких как клуб Б2. Также Dipped in Purple проводили совместные концерты с Джо Линном Тернером, одним из вокалистов Deep Purple. Ведущим мероприятий был легендарный Сева Новгородцев. Группа активно гастролирует по СНГ, участвуя в фестивалях и вечеринках, организуемых радио Rock FM.

Расширение музыкальных горизонтов

С 2022 года Dipped in Purple решили расширить свой репертуар, добавив в него песни ещё одного столпа классики рока — группы Pink Floyd.

Состав группы

  • Павел Копылов — вокал, гармоника, клавишные, перкуссия
  • Михаил Бутузов — гитара, бэк-вокал
  • Николай Воронков — бас-гитара
  • Сергей Данилов — клавиши
  • Кирилл Сухарев — ударные
  • Владимир Кумарин — вокал, саксофон

Не упустите шанс насладиться живым исполнением великих рок-хитов. Приходите на концерт Dipped in Purple!

Купить билет на концерт Dipped in Purple

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Август
29 августа суббота
20:30
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
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