Спектакль Дипломный спектакль, или Как сделать мальчика

Дипломный спектакль, или Как сделать мальчика
Постановка
Театр «Тмин» 16+
Режиссер Юлия Орлова
Возраст 16+

О спектакле

Комедия о чувствах и самовыражении по пьесе Сергея Данилова

В новом спектакле, поставленном Юлией Орловой по пьесе Сергея Данилова, зрители станут свидетелями увлекательного взаимодействия человеческих эмоций. Это история о важности выражения своих чувств и необходимости делиться ими с окружающими.

Сюжет спектакля

Главные герои подвергаются испытаниям, связанным с подавлением своих истинных эмоций. Спектакль исследует тему сублимации чувств, поднимая вопрос о том, как невыраженные эмоции могут влиять на жизнь человека. Смешные и трогательные моменты переплетаются, создавая яркую картину внутреннего мира персонажей.

О постановке

Юлия Орлова, известная своей способностью создавать атмосферные и запоминающиеся спектакли, подходит к данному проекту с присущим ей творческим взглядом. Она мастерски переносит на сцену детали человеческой натуры, позволяя зрителям увидеть их отражение в персонажах.

Зачем смотреть?

Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о том, как важно делиться своими переживаниями. Он может стать катализатором обсуждений о чувствах и о том, как они влияют на повседневную жизнь. Не упустите возможность увидеть эту комедию с глубокой подтекстом!

В других городах
Март
Апрель
15 марта воскресенье
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

