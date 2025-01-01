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Динозавр по имени Игу
Билеты от 1600₽
Киноафиша Динозавр по имени Игу

Спектакль Динозавр по имени Игу

0+
Режиссер Дмитрий Кольцов, Ирина Слюсарь
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Приключения в мире кукольных динозавров

Вы любите динозавров? Если да, то этот спектакль именно для вас! В антинаучной постановке «Динозавр по имени Игу» мы отправимся в увлекательное путешествие, полное волшебства и приключений. На сцене мы узнаем, что же на самом деле любит Птеродактиль, от чего грустит Диплодок, и чего боится Тираннозавр.

Творческая команда

Спектакль создан питерским театром кукол «Привет!». Музыку для него написал талантливый белорусский композитор Леня Павленок, известный как самый веселый композитор Беларуси и единственный в мире специалист по динозавровому языку. А кукол для спектакля разработала креативная художница из Канады Катя Петухова, чьи работы всегда впечатляют своей оригинальностью.

Что ожидать от спектакля

Зрителей ждут захватывающие погони, остроумные шутки и множество волшебных моментов. Этот спектакль станет отличным способом провести вечер с семьей или друзьями, погрузившись в увлекательный мир доисторических существ.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории! Спектакль «Динозавр по имени Игу» гарантирует много смеха и интересных открытий для зрителей всех возрастов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
16:00 от 1600 ₽ 18:00 от 1600 ₽

Фотографии

Динозавр по имени Игу Динозавр по имени Игу Динозавр по имени Игу Динозавр по имени Игу Динозавр по имени Игу

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