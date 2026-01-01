Династия Бахов

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, посвящённый многогранному творчеству семьи Бахов. В программе прозвучат произведения нескольких поколений композиторов, которые представят разнообразие немецкой органной и клавирной культуры XVII–XVIII веков.
Концерт состоится в первое воскресенье Адвента — особого времени ожидания Рождества Христова. Этот период объединяет надежду и сосредоточенность, побуждая к духовным размышлениям. Хорал Nun komm, der Heiden Heiland, на основе которого Иоганн Себастьян Бах создал одну из своих проникновенных хоральных прелюдий, идеально передает атмосферу ожидания. Его сдержанное звучание отражает состояние внутренней собранности, где тревога переходит в надежду.
Концерт станет музыкальным портретом династии Бахов, в котором известные хоралы соседствуют с менее знакомыми произведениями. В программе:
Концерт исполнит Анастасия Сидельникова (орган, г. Москва). Музыка в исполнении такого талантливого артиста обретёт особую глубину в слуховой палитре органа и акустике церкви Святой Екатерины.
Мы ждем вас на этом замечательном вечере, сочетающем духовность и музыкальное искусство в атмосфере ожидания и надежды.