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Династия Бахов
Киноафиша Династия Бахов

Династия Бахов

6+
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт «Династия Бахов» в лютеранской церкви

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, посвящённый многогранному творчеству семьи Бахов. В программе прозвучат произведения нескольких поколений композиторов, которые представят разнообразие немецкой органной и клавирной культуры XVII–XVIII веков.

Духовный контекст концерта

Концерт состоится в первое воскресенье Адвента — особого времени ожидания Рождества Христова. Этот период объединяет надежду и сосредоточенность, побуждая к духовным размышлениям. Хорал Nun komm, der Heiden Heiland, на основе которого Иоганн Себастьян Бах создал одну из своих проникновенных хоральных прелюдий, идеально передает атмосферу ожидания. Его сдержанное звучание отражает состояние внутренней собранности, где тревога переходит в надежду.

Программа мероприятия

Концерт станет музыкальным портретом династии Бахов, в котором известные хоралы соседствуют с менее знакомыми произведениями. В программе:

  • Иоганн Кристоф Бах — Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор, BWV Anh. 177
  • Вильгельм Фридеман Бах — Концерт ми-бемоль мажор Allegro Gigue
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 из сборника 18 Lейпцигских хоралов
  • Иоганн Кристиан Бах — Фуга до минор
  • Иоганн Себастьян Бах — Фантазия до минор, BWV 562
  • Иоганн Эрнст Бах — Фантазия и фуга фа мажор, BR-JEB A 4
  • Иоганн Себастьян Бах II — Air («Ария») из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор, BWV 1068 (транскрипция для органа)
  • Иоганн Лоренц Бах — Прелюдия и фуга ре мажор
  • Карл Филипп Эмануэль Бах — Соната ре мажор, Wq 70/5, H 86 Allegro di molto Adagio e mesto Allegro
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия In dulci jubilo, BWV 729

Исполнитель

Концерт исполнит Анастасия Сидельникова (орган, г. Москва). Музыка в исполнении такого талантливого артиста обретёт особую глубину в слуховой палитре органа и акустике церкви Святой Екатерины.

Мы ждем вас на этом замечательном вечере, сочетающем духовность и музыкальное искусство в атмосфере ожидания и надежды.

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